Tháng 5, nhiệt độ cả nước thấp hơn trung bình nhiều năm

Trong tháng 5, nắng nóng có thể xuất hiện ở khu vực Bắc và Trung Bộ nhưng nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong khoảng nửa đầu tháng 5/2022, MJO khả năng góp phần gia tăng mưa cho khu vực phía Nam. Rãnh thấp xích đạo hoạt động trên vùng biển phía Nam Biển Đông và có thể hình thành các vùng nhiễu động trên dải thấp xích đạo này.

Nắng nóng nguy cơ xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, tập trung vào nửa cuối tháng, tuy nhiên số ngày nắng nóng trong tháng có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 5 sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ trung bình tháng 5/2022 trên cả nước phổ biến thấp hơn TBNN 0,5-1 độ C, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi thấp hơn 1-1,5 độ C.

Tháng 5, nắng nóng khả năng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nhưng nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn TBNN từ 0,5 đến 1 độ C.

Ngoài ra, tổng lượng mưa tháng 5/2022 tại Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khả năng thấp hơn TBNN phổ biến từ 5-15%; các nơi khác có TLM cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 20-40%, Tây Nguyên - Nam Bộ có nơi trên 60%.

Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1-10/5): Những ngày đầu tháng 5/2022, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc, từ 1/5 trời chuyển lạnh ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trời rét tại khu vực vùng núi phía Bắc. Từ ngày 3/5, khu vực miền Bắc ngày nắng, nhiệt độ xu hướng tăng dần, cao nhất có nơi 30 độ C.

Tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 40-60%, có nơi cao hơn. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức thấp hơn từ 0,5-1,5 độ C so với TBNN; khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn 2-2,5 độ C, có nơi thấp hơn.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/5) : Nhiệt độ trung bình phổ biến thấp hơn so với TBNN từ 0,5-1 độ C, trong đó Bắc Bộ có nơi thấp hơn từ 1-1,5 độ C. Tổng lượng mưa tại khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ; các nơi khác tổng lượng mưa phổ biến cao hơn TBNN từ 15-25%.

Thời kỳ 11 ngày cuối tháng (21-31/5) : Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn 0-0,5 độ C so với TBNN. Tổng lượng mưa tại khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn TBNN từ 15-25%; các nơi khác có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn TBNN từ 10-20%.

Theo VTC News