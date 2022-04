Tháng tư, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm

Từ 1-15/4, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, sau đó sẽ giảm dần về cường độ.

Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh trong ngày 1-2/4. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong 10 ngày đầu tháng tư, MJO (Madden-Julian Oscillation, là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới) chủ yếu hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương, ít tác động đến thời tiết các tỉnh phía Nam Việt Nam.

Từ ngày 1-15/4, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, sau đó sẽ suy giảm dần về cường độ; khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực giữa và Nam Biển Đông.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, miền Đông Nam Bộ, một số nơi thuộc miền Tây Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên trong khoảng nửa cuối tháng 4/2022.

Cụ thể, ngày 1-2/4, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, sau suy yếu dần và lệch ra phía Đông, sau có khả năng bổ sung yếu vào đêm 5/4. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa vài nơi, ngày hửng nắng, trời rét; từ ngày 5-10/4, trời rét về đêm và sáng.

Các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc kết hợp với rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh và nâng trục dần lên phía Bắc, trong đó Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to ngày 1-2/4.

Từ ngày 3-10/4 giảm dần về lượng và vùng mưa dịch chuyển xuống khu vực Nam Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh, mưa xuất hiện nhiều ngày, trong đó, mưa tập trung nhiều hơn trong ngày 4-5/4.

Từ ngày 1-10/4, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An phổ biến khoảng 20-40mm, có nơi cao hơn. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận phổ biến 80-150mm, trong đó khu vực Trung Trung Bộ 150-250mm, có nơi cao hơn. Tây Nguyên phổ biến 20-50mm, Nam Bộ phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn.

Về nhiệt độ, cả nước phổ biến ở mức thấp hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn từ 2-3 độ C, có nơi thấp hơn.

Từ ngày 11-20/4, nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ phổ biến 5-15mm, Trung Bộ 15-30mm, có nơi cao hơn. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến 30-50mm, có nơi cao hơn.

Từ ngày 21-30/4, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa trên hầu khắp cả nước phổ biến 30-60mm, có nơi cao hơn.

Trước đó, trong tháng 3/2022, không khí lạnh suy giảm dần về cường độ, khu vực Bắc Bộ xuất hiện sương mù, sương mù nhẹ và mưa, mưa nhỏ rải rác tập trung vào đêm và sáng sớm. Khu vực Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng.

Theo Thắng Trung (TTXVN/Vietnam+)