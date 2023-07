Thị xã Hồng Lĩnh xem xét ban hành nhiều nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 14, HĐND TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) khoá VII sẽ xem xét, biểu quyết thông qua 5 nghị quyết và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023.

Sáng 30/7, HĐND thị xã Hồng Lĩnh khoá VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 14 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và quyết định các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; xem xét thông qua các nghị quyết quan trọng. Dự kỳ họp có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ.

Đại biểu dự kỳ họp thứ 14, HĐND thị xã Hồng Lĩnh khoá VII.

6 tháng đầu năm 2023, KT-XH của TX Hồng Lĩnh tiếp tục tăng trưởng khá, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch.

Trong đó, giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu đạt hơn 2.786 tỷ đồng; tổng thu ngân sách 198,018 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt trên 99%.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long khai mạc kỳ họp.

Chất lượng các tiêu chí đô thị loại III tiếp tục được củng cố, ước đạt 54/63 tiêu chí đô thị loại III, tổng điểm đạt 71,75 điểm.

Công tác thu hút đầu tư trên địa bàn đạt kết quả tích cực, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 724 tỷ đồng, thu hút mới 2 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 680,7 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2023, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được đảm bảo; hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, khó khăn, người nghèo được triển khai chu đáo; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, chất vấn làm rõ những hạn chế như: tiến độ xây dựng một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn gặp nhiều khó khăn; việc triển khai xây dựng các nhà văn hoá thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết 37/NQ-HĐND của HĐND còn chậm; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động chưa qua đào tạo còn hạn chế...

Kỳ họp cũng sẽ phân tích, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm và đưa ra những giải pháp khắc phục những khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023.

TX Hồng Lĩnh sẽ tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đã được phê duyệt đầu tư; phối hợp các sở, ngành cấp tỉnh sớm thành lập Cụm công nghiệp Cổng Khánh 3; phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Xây dựng hoàn thành các quy hoạch phân khu xây dựng để đề nghị cấp có thẩm quyền thành lập Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh.

Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ động tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư; tăng cường kêu gọi các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII.

Theo kế hoạch, Kỳ họp HĐND thị xã Hồng Lĩnh dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày (30 - 31/7). Sau phiên khai mạc, các đại biểu tiến hành thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua các nghị quyết của kỳ họp gồm: Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2024; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách thị xã giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về bãi bỏ văn bản của UBND thị xã ban hành trái pháp luật.

Nam Giang