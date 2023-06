Thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/6: Đề phòng mưa dông và lốc sét

Chiều và đêm 8/6, khu vực Hà Tĩnh có mưa rào và dông, đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm (8/6), khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ từ chiều có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

Ảnh minh họa

Ngoài ra do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh trong ngày và đêm (8/6), ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Hà Nội

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, chiều tối mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin. sự bất ổn định của các khối khí tạo điều kiện hình thành mây dông gây mưa cho nhiều khu vực Hà Tĩnh, tuy nhiên mưa chủ yếu tập trung chiều và và đêm với lượng mưa 5 – 15mm. Chiều và đêm 8/6, khu vực có mưa rào và dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đặc biệt, thời điểm vào buổi trưa, chiều, bà con khi ra đồng ruộng cần lưu ý khi thấy dấu hiệu xuất hiện mưa dông cần tìm nơi trú ẩn an toàn.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Sơn Hà