Tin mới nhất về cơn bão số 1 đang vào biển Đông

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km.

Hồi 4 giờ sáng nay (16/7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 116,6 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 710km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 14. Biển động rất mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 5,0-7,0m.

Chỉ số nóng bức tại Hà Tĩnh ở mức nguy hiểm Ngày 16/7, chỉ số nóng bức (Heat-Index) tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Thủ đô Hà Nội và thành phố Hà Tĩnh ở mức 41-54 (mức nguy hiểm), người dân có khả năng say nắng, chuột rút hoặc kiệt sức khi tiếp xúc hoặc hoạt động thể chất kéo dài dưới nắng nóng . Chỉ số nóng bức được xếp theo 5 cấp độ: dưới 27 là an toàn, 27-32 là cẩn trọng, 32-41 là đặc biệt cẩn trọng, 41-54 là mức nguy hiểm, trên 54 là cực kỳ nguy hiểm. Để phòng tránh các tác hại của tia cực tím và đề phòng sốc nhiệt, người dân khi làm việc ngoài trời nắng cần trang bị đồ dùng chống nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính; luôn đảm bảo đủ nước uống cho cơ thể.

Dự báo chi tiết cho các khu vực:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng; riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ C; phía Nam 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tin liên quan: Còn 4-6 cơn bão sẽ đổ bộ vào nước ta Từ nửa cuối tháng 7 đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 9-11 cơn bão/ATNĐ, trong đó có khoảng 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

P.V