Tin vui về thời tiết Hà Tĩnh những ngày tới

Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, một vài ngày cuối tháng 12, khả năng bắt đầu hửng nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng, sang những ngày đầu năm 2024, trời có nắng, nền nhiệt độ khá cao.

Nông dân Nghi Xuân thu hoạch lạc thu đông.

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho hay, thời tiết đang ấm dần lên, đêm qua (25/12), nhiệt độ tối thấp phần lớn các khu vực phổ biến 14,2 – 15,4 độ C (riêng Hương Sơn 10,5 độ), tăng 1,0 – 2,2 độ so với tối thấp đêm hôm trước. Trưa và chiều nay (26/12), nhiệt độ cũng đã tăng cao hơn hôm qua từ 1 – 3 độ C, ngày mai khả năng không còn nơi nào rét đậm.

Dự báo, tình trạng rét có thể kéo dài đến ngày 28/12, sau đó trời chỉ còn rét nhẹ về đêm và sáng sớm.

Một vài ngày cuối tháng 12, khả năng bắt đầu hửng nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng, sang những ngày đầu năm 2024 trời có nắng, nền nhiệt độ khá cao, đêm và sáng sớm trời rét.

Điều đáng mừng là trong khoảng 10 ngày tới, có một số đợt không khí lạnh về nhưng rất yếu nên thời tiết nhìn chung ấm và khá ít mưa, trừ khu vực ven biển phía Nam (huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh) một số ngày có mưa nhỏ gián đoạn.

Khả năng cao trong 10 ngày tới chưa xuất hiện đợt rét nào đáng kể nên thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và đời sống.

P.V