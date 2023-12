Trao giải thưởng “Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2023”

Với chủ đề năm 2023 “Dấu ấn tiên phong”, tối 11/12, tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra Đêm Gala trao giải vinh danh những dự án, ý tưởng xuất sắc, những dấu ấn tiên phong trên một hành trình thử thách nhưng rất ý nghĩa.

Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng của Báo Nhân Dân - Human Act Prize 2023, vinh danh những dự án, ý tưởng xuất sắc, những dấu ấn tiên phong trên một hành trình thử thách nhưng rất ý nghĩa. Ảnh: BTC

“Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize" là giải thưởng thường niên tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng uy tín, mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Human Act Prize 2023.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng cho biết: Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng do Báo Nhân Dân khởi xướng nhằm nỗ lực tìm những đơn vị và cá nhân tiên phong, những người dám đi những bước đầu tiên trên một hành trình đầy khó khăn, thử thách.

“Trong số gần 130 hồ sơ dự thi gửi về cho chúng tôi, có rất nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị đã bắt đầu hành trình của mình một cách thầm lặng từ cả vài thập niên trước. Họ vừa làm vừa thử nghiệm và điều chỉnh, vừa trăn trở tìm cách cải tiến để chương trình/dự án của mình ngày một bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn nhằm tạo ra những tác động mạnh mẽ hơn nữa, nhờ đó mang lại nhiều thay đổi cho một vùng, hay chỉ đơn giản là giúp đỡ những mảnh đời cá nhân. Chính sự trăn trở, lòng tin kiên định và nhiệt huyết của họ là niềm cảm hứng vô tận đối với chúng tôi - những người tổ chức giải thưởng”, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng của báo Nhân Dân không chỉ tìm kiếm được những dự án mang tính hỗ trợ kịp thời, những dự án có khả năng lan tỏa, truyền cảm hứng rộng rãi mà ban tổ chức còn tìm được những đơn vị tiên phong dám đi những bước đầu tiên để tìm ra mô hình phát triển hướng tới sự bền vững, tạo ra sự thay đổi diện mạo của cả một vùng, của một ngành kinh tế. Thậm chí xa hơn nữa, họ đã ghi tên Việt Nam trên bản đồ phát triển bền vững của thế giới và trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia khác học theo.

“Những bước chân đầu tiên này sẽ mở ra một hành trình mới, bởi có những người tiên phong thì chắc chắn sẽ có những người tiếp bước. Để hướng tới sự phát triển bền vững cho cả xã hội, chúng ta cần sự chung tay của rất nhiều con người, rất nhiều tổ chức, rất nhiều doanh nghiệp. Và chúng tôi hy vọng rằng những giá trị mà Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng đang cố gắng thúc đẩy sẽ tạo được nguồn cảm hứng để cả xã hội cùng tham gia. Bất kỳ hành động nào vì cộng đồng, dù lớn hay nhỏ, cũng sẽ góp phần hướng đến mục tiêu lớn lao hơn mà tất cả chúng ta đều mong muốn - đó là một cuộc sống chất lượng và bền vững cho cả xã hội. Đừng ngập ngừng khi làm việc thiện, và đừng chần chừ khi lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp trong cuộc sống”, Trưởng ban Tổ chức giải thưởng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng của Báo Nhân Dân.

Theo Ban tổ chức, để bảo đảm tính minh bạch của giải thưởng, tất cả các dự án tham gia đều phải trải qua quá trình ứng tuyển chặt chẽ, trong đó có yêu cầu cung cấp nội dung, hồ sơ chi tiết. Ngay từ vòng chấm sơ khảo, các phóng viên cũng đã trực tiếp gặp gỡ, thực hiện nhiều chuyến đi thực địa để tìm hiểu dự án, kể lại cho cộng đồng những câu chuyện, cách làm và mô hình của từng dự án, cũng như những giá trị mà cộng đồng được hưởng lợi từ những dự án này.

Từ 35 hồ sơ dự án lọt vào vòng Chung kết, Ban Giám khảo đã chọn ra những dự án xuất sắc nhất để trao giải. Các hạng mục giải thưởng của Human Act Prize được đánh giá dựa trên những tiêu chí đảm bảo tính tác động, sự bền vững, mức độ cam kết, tính sáng tạo và sự lan tỏa trong cộng đồng.

Cụ thể: Các hạng mục giải thưởng Hành động vì Cộng đồng của Báo Nhân Dân - Human Act Prize 2023 với chủ đề “Dấu ấn tiên phong” bao gồm: Hạng mục “Ý tưởng vì Cộng đồng” vinh danh dự án với ý tưởng triển khai khả thi, góp phần thúc đẩy cộng đồng theo hướng tích cực và bền vững hơn.

Hạng mục Dự án vinh danh những dự án cộng đồng đột phá, giải quyết được những vấn đề cấp thiết của xã hội, bao gồm: Dự án Kịp thời vinh danh sáng kiến phản ứng hiệu quả trước những vấn đề cấp thiết và tinh thần sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng; Dự án Triển vọng vinh danh những dự án có khả năng phát triển nhanh và rộng trong tương lai; Dự án Bền bỉ vinh danh những nỗ lực đáng khâm phục để duy trì và phát triển tác động dài hạn cho cộng đồng; Dự án Truyền cảm hứng tôn vinh những hoạt động cộng đồng với tính nhân văn cao, có khả năng lan tỏa và nhân rộng, kích hoạt được sức mạnh lớn lao của cộng đồng; Dự án Bền vững vinh danh những sáng kiến được xây dựng một cách khoa học, mang lại tác động sâu rộng và dài hạn vượt trội tới cộng đồng.

Đặc biệt, hạng mục Giải Human Act Prize mang tính dấu ấn sẽ được trao để vinh danh những hành động mang lại đóng góp tích cực và bền vững cho cộng đồng.

Tính đến trước Đêm Gala trao giải, đã có hơn 90 đơn vị báo đài từ Trung ương đến địa phương đồng hành cùng Giải thưởng lan tỏa những giá trị mà Human Act Prize tìm kiếm được thông qua hơn 900 bài báo, 50 bản tin truyền hình, hơn 350 bài viết trên các kênh truyền thông mạng xã hội, tiếp cận hơn 4 triệu lượt độc giả trên đa nền tảng truyền thông.

Không chỉ tôn vinh và lan tỏa, Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng của Báo Nhân Dân - Human Act Prize còn đồng hành, định hướng và kết nối mọi cá nhân và tập thể đã, đang và sẽ mang trên vai trách nhiệm vì cộng đồng trong hành trình của họ với mục tiêu để mọi hoạt động cộng đồng tại Việt Nam được kiến tạo minh bạch, khoa học, hữu hiệu và nhân văn.

Theo đó, những sáng kiến, ý tưởng có giá trị cho cộng đồng và những bài học thực tiễn về mô hình của các dự án đã được lưu trữ trên Thư viện Sáng kiến cộng đồng để tất cả những người quan tâm mà chưa biết cách làm, chưa có ý tưởng có thể tham khảo và học hỏi.

Trong khuôn khổ của giải thưởng, lần đầu tiên một triển lãm Hành động vì cộng đồng đã được tổ chức. Triển lãm đã góp phần đưa hành trình của những người tiên phong hành động vì cộng đồng đến gần hơn với công chúng thông qua những câu chuyện được chia sẻ và những hoạt động mang tính trải nghiệm trực tiếp khi người tham quan triển lãm có cơ hội được tham gia workshop tái chế vải vụn cùng người khuyết tật, workshop vẽ tranh trên giấy rơm, trình diễn Kịch rối Búp bê phản kháng...

Giải Human Act Prize được tổ chức bởi Báo Nhân Dân, với sự chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng sự phối hợp tổ chức của Công ty Cổ phần VCCorp.

Ông Lê Quốc Minh - Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng chia sẻ: "Đừng ngập ngừng khi làm việc thiện và đừng chần chừ khi lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp trong cuộc sống”.

5 sáng kiến xuất sắc giành Giải “Human Act Prize”

Đây là hạng mục giải quan trọng nhất của Giải thưởng Human Act Prize 2023. Đó là: Chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero (Công ty cổ phần Sữa Việt Nam); Kết nối sức mạnh cộng đồng phòng tránh thiên tai; Vì cuộc sống tốt đẹp hơn (LOréal Vietnam); Hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam (Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) Việt Nam); Thay đổi bản chất ngành sữa Việt Nam trên nền tảng phát triển bền vững, vì sức khỏe cộng đồng (Công ty Cổ phần Tập đoàn TH).

Hạng mục Giải Dự án Bền vững vinh danh 5 dự án

Đó là: Dự án GreenPlan của Công ty Cổ phần Traphaco, lần đầu tiên tại Việt Nam, có một bộ nhận diện cây thuốc và vị thuốc đầy đủ: Bộ nhận diện “Củ mài và vị thuốc Hoài sơn” từ đặc điểm hình thái, đặc điểm hóa học đến đặc điểm sinh học phân tử.

Để biến nhựa trở thành nguồn tài nguyên thay vì chất thải, Unilever đã cùng các đối tác xây dựng nền kinh tế tuần hoàn nhựa tại Việt Nam; Dự án bảo tồn đa dạng sinh học của Six Senses tại Vịnh Ninh Vân (Khánh Hòa) đã mang lại một mô hình sáng tạo và bền vững về cách mà con người có thể giữ lấy những món quà của tạo hóa.

Ngoài ra có Dự án Nhà an toàn của Sống Foundation đã sát cánh để tìm ra giải pháp giúp người dân thích ứng với tình trạng lũ lụt hằng năm và hướng đến một cuộc sống bền vững hơn; Dự án Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hạng mục Giải Dự án Truyền cảm hứng vinh danh 5 dự án

Đó là: Dự án “Nuôi em” đã mang đến những bữa ăn no cho gần trăm nghìn em bé vùng cao nhờ vào sự chung tay của cộng đồng. Chỉ với 150.000 đồng/tháng, mỗi người hoàn toàn có thể nuôi một em bé bằng da, bằng thịt.

Sau 15 năm, “Trái tim cho em” là một trong những dự án được duy trì dài hạn nhất tại Việt Nam nhờ sự đồng hành bền bỉ của triệu triệu lòng tốt trong và ngoài nước.

Đều đặn mỗi đêm, FAS Angel với 150 thành viên tình nguyện chia nhau trực trên các cung đường hay xảy ra tai nạn để kịp thời giúp đỡ mọi người. Ngoài ra có Sáng kiến Ung thư Muối. Salt Cancer Initiative (SCI) - do Thủy Muối sáng lập vào năm 2020, hoạt động với mục đích chung cho cộng đồng bệnh nhân ung thư: Hỗ trợ tích cực cả về tinh thần, kiến thức và điều kiện chữa trị một cách hữu hiệu nhất.

Với mong muốn thay mẹ Loan tri ân quê hương mình bằng con đường hỗ trợ giáo dục, nhà văn Isabelle Müller - con gái út của bà đã thành lập Quỹ LOAN để giúp đỡ trẻ em thuộc diện yếu thế nhất tại Việt Nam có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hạng mục Giải Dự án Bền bỉ vinh danh 4 dự án

Đó là: “Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam” là chương trình vì trẻ em có quy mô triển khai lớn nhất, bền vững nhất tại Việt Nam; Cùng Sen Vàng kết nối yêu thương (Vietnam Airlines); Quỹ Hy vọng; Tắt đèn bật ý tưởng (Công ty cổ phần thương mại BOO).

Hạng mục Giải Dự án Triển vọng vinh danh 4 dự án

Đó là: Thiên thần TokyoLife của Công ty cổ phần IntelLife. Ở Hà Nội, có một xưởng may được gọi với cái tên thân thương “Xưởng may thiên thần” với phần lớn nhân lực là người khuyết tật. Ngoài âm thanh đều đặn của máy may, nơi đây còn tràn ngập tiếng cười của những mảnh đời kém may mắn.

Dự án “Nuôi em Mộc Châu” của Trung úy Dương Hải Anh cùng đồng đội đã mang đến cho các em học sinh vùng núi Tây Bắc thật nhiều bữa ăn ngon. Chỉ sau 3 năm triển khai đã có 2,5 triệu bữa ăn đủ dinh dưỡng cho các em, 22 ngôi trường khang trang được xây, 8 ngôi nhà hạnh phúc và nhiều công trình phục vụ sinh hoạt và học tập tại trường.

“Người trẻ làm được gì?” là câu hỏi mà Lê Văn Phúc (sinh năm 2004) luôn tự hỏi khi mới 16 tuổi. Cùng với khát khao giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên quê hương mình, Phúc đã “rủ rê” những người bạn vào Dự án Fly To Sky. Sau 5 năm dẫn dắt một đội ngũ các thành viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, Fly To Sky đã thực hiện 27 dự án trải dài khắp 22 tỉnh/thành phố, tổng kinh phí lên đến 10 tỷ đồng.

Sau gần 4 năm (từ tháng 9/2019 đến nay), Heo Đất MoMo đã có hơn 10 triệu người dùng/nhà hảo tâm quyên góp cùng hơn 70 đối tác (bao gồm NGOs, NPOs, các doanh nghiệp và thương hiệu nổi tiếng), tạo ra những giá trị thực với khoảng 250 tỷ đồng được quyên góp từ cá nhân và doanh nghiệp, hơn 1.000 dự án quyên góp thành công trên Ví Nhân Ái.

Hạng mục Giải Dự án Kịp thời vinh danh 2 dự án

“Dự án Kịp thời” vinh danh sáng kiến phản ứng hiệu quả trước những vấn đề cấp thiết và tinh thần sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng.

Đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (hình thứ 2 từ trái sang) nhận Giải Dự án Kịp thời.

Đó là: “Nền tảng xã hội thiện nguyện” của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank). Dự án xây dựng “Mạng xã hội thiện nguyện Việt Nam” là dự án tiên phong tại Việt Nam kết nối những tấm lòng hảo tâm với người có hoàn cảnh khó khăn một cách minh bạch, hỗ trợ chủ thể tham gia hoạt động từ thiện giải pháp tài chính một cách dễ dàng.

Dự án giải pháp công nghệ tích hợp bao gồm App Thiện nguyện và tài khoản thanh toán thiện nguyện minh bạch cho các tổ chức, cá nhân vận động gây quỹ vì cộng đồng và được phát triển trên ba trụ cột gồm: Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy tính minh bạch và kết nối cộng đồng.

Ứng dụng “Thiện nguyện” từ khi ra đời cho đến nay vẫn luôn nhận được sự hưởng ứng từ nhiều tổ chức thiện nguyện cũng như các cá nhân uy tín tham gia. Hiện tại, ứng dụng đã có khoảng 1 triệu thành viên đăng ký, trên 800 cá nhân và tổ chức tham gia gây quỹ, hơn 1800 chiến dịch được triển khai và 400 tỷ đồng tiền ủng hộ.

Ngoài ra có Dự án: “Siêu thị Mini Tết 0 đồng” của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Năm 2021, ngay trong thời điểm người dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang từng ngày chiến đấu với COVID-19, hàng ngàn người bỗng mất đi nguồn thu nhập khiến cuộc sống càng khó khăn, những chiếc “Siêu thị mini Tết 0đ” đã được trải rộng khắp thành phố. Mỗi người dân khi đến với siêu thị đặc biệt này sẽ được tự tay lựa chọn những món đồ mình cần.

Đây là dự án đầy tính thiết thực, đúng người đúng thời điểm, nhanh chóng kịp thời và khả năng nhân rộng không chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh mà còn nhiều tỉnh thành khác.

“Chúng tôi hy vọng, những giá trị mà Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng đang cố gắng thúc đẩy sẽ tạo được nguồn cảm hứng để cả xã hội cùng tham gia. Bất kỳ hành động nào vì cộng đồng, dù lớn hay nhỏ, cũng sẽ góp phần hướng đến mục tiêu lớn lao hơn mà tất cả chúng ta đều mong muốn - đó là một cuộc sống chất lượng và bền vững cho cả xã hội. Đừng ngập ngừng khi làm việc thiện, và đừng chần chừ khi lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp trong cuộc sống”, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng cho biết.

