Từ nay đến cuối năm còn 5-7 cơn bão, mùa đông đến sớm và lạnh hơn

Dự báo từ nay đến cuối năm 2020, khả năng xuất hiện khoảng 5 - 7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới; trong đó, có khoảng 3 - 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Mùa đông năm nay dự báo đến sớm và lạnh hơn so với các năm.

Dự báo mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn. Ảnh: TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4 (khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương) trong 3 tháng 7-8-9/2020 đang thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) là 0,6 độ C và tiếp tục giảm hơn so với trung bình 3 tháng 6-7-8/2020 là 0,2 độ C.

Xu thế nhiệt độ mặt nước biển tiếp tục lạnh đi và được xác định hiện tượng La Nina đã xuất hiện; dự báo hiện tượng sẽ La Nina còn kéo dài trong những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 (một chu kỳ La Nina là khi có chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4 nhỏ hơn -0,5 độ C và kéo dài 5 tháng trượt liên tiếp).

Các chuyên gia khí tượng nhận định, sự xuất hiện của hiện tượng El Nino hay La Nina đều ảnh hưởng tới quy luật của thời tiết tại những vùng El Nino hay La Nina tác động.

Với những tác động chung của hiện tương La Nina đến thời tiết Việt Nam, bão áp thấp nhiệt đới/(ATNĐ) và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dự báo từ tháng 10 cho tới hết năm 2020, số lượng bão và ATNĐ trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 5 - 7 cơn, trong đó có khoảng 3 - 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam. Tiếp tục đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa tháng 10 và tháng 11.

Cùng với đó, gió mạnh trên biển do tác động gió mùa Tây Nam vào thời kỳ tháng tháng 9/2020 ở vùng biển phía Nam Biển Đông; gió Đông Bắc của không khí lạnh trên khu vực phía Bắc và Giữa Biển Đông vào các tháng chính của mùa đông năm 2020-2021.

Đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập và kéo dài ở khu vực Miền Trung trong các tháng 10 và tháng 11/2020, đặc biệt khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Trong những tháng mùa khô tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phân bố không đồng đều trong các tháng, cụ thể: trong các tháng 10/2020 và từ tháng 1 và tháng 3/2021 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Riêng tháng 11 và tháng 12/2020 nhiệt độ toàn quốc phổ biến thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1 độ C.

Không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, nền nhiệt trung bình mùa Đông năm 2020-2021có xu hướng thấp hơn so với mùa Đông năm 2019-2020.

Giải thích rõ hơn về sự khác biệt giữa hai hiện tượng El Nino và La Nina, các chuyên gia khí tượng cho biết, theo thống kê trung bình mỗi năm có 5 - 7 xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) bao gồm bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ảnh hưởng đến nước ta, trung bình mỗi tháng có 0,58 cơn. Trong những năm El Nino trung bình mỗi tháng có 0,42 cơn, ít hơn TBNN khoảng 28%. Trong khi đó, trung bình mỗi tháng La Nina có 0,8 cơn, nhiều hơn TBNN khoảng 38%.

Trong trong điều kiện xảy ra La Nina, XTNĐ thường xảy ra nhiều hơn vào nửa cuối mùa bão (tháng 9, 10, 11).Trong những năm La Nina, số cơn bão trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta nhiều hơn bình thường khoảng 28%. Mùa bão trong những năm La Nina kết thúc muộn hơn bình thường và kéo dài về cuối năm, tập trung nhiều ở các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ.

Cùng với đó, trong những năm El Nino và La Nina, không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta đều ít hơn bình thường. Tỷ lệ của tần số không khí lạnh qua Hà Nội của các tháng trong năm chỉ bằng 70%. Thời gian kết thúc hoạt động của không khí lạnh ở Việt Nam sớm hơn bình thường.

Nhiệt độ Trong điều kiện El Nino nhiệt độ trung bình các tháng đều cao hơn bình thường, mùa đông chênh lệch rõ rệt hơn mùa hè, các khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng nhiều hơn phía Bắc. Ngược lại, trong điều kiện Lanina, nhiệt độ trung bình các tháng thường xấp xỉ hoặc thấp hơn bình thường, ở phía Bắc chịu ảnh hưởng nhiều hơn phía nam.

Lượng mưa trong điều kiện El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa trong hầu hết các vùng trong cả nước (rõ rệt nhất là Bắc Trung Bộ) nhưng các đợt La Nina chỉ gây thâm hụt lượng mưa ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, các đợt La Nina lại gây ra lượng mưa vượt trung bình ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và Tây Nam Bộ.

Theo TTXVN