Tuyến đường xấu nhất Lộc Hà sắp được “thay áo mới”

Đến thời điểm này, việc áp giá đền bù cho những hộ bị ảnh hưởng của Tiểu dự án đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà (Hà Tĩnh) đoạn đi qua Lộc Hà đã cơ bản hoàn tất.

Sống chung với khói bụi

Tuyến đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà có chiều dài hơn 11,5 km, trong đó đoạn đi qua huyện Lộc Hà dài hơn 5 km bắt đầu từ xã Hồng Lộc, qua xã Tân Lộc, xã Bình An và nối với đường ven biển xã Thịnh Lộc.

Người dân trên tuyến đường khu vực xã Tân Lộc phải hứng chịu khói bụi mỗi khi xe qua lại

Hằng ngày, tuyến giao thông huyết mạch này phải gồng mình chịu một lượng xe cộ qua lại rất lớn, trong đó có cả trăm chuyến xe tải chở đất, đá từ các mỏ khai thác ở Hồng Lộc. Theo thời gian, tuyến đường ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh.

Ông Bùi Văn, thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc cho biết: “Với số lượng xe tải qua lại từ hơn chục năm nay, mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng, ổ gà, ổ voi chi chít, mỗi lần xe qua là bụi tối mắt tối mũi. Trong nhà cũng trắng xóa bụi, chúng tôi rất mong sớm được làm đường...".

Khu vực thôn Thượng Phú, Đông Thịnh do có chợ và dân cư đông đúc nên rất nguy hiểm khi mật độ xe qua lại đông, đường xuống cấp

Tại xã Tân Lộc, mỗi ngày xe quá tải quá khổ chạy rầm rập, chen lấn nhau, có khi còn làm hỏng cả cống thoát nước 2 bên đường của người dân.

Ông Nguyễn Duy Linh, thôn Kim Tân cho biết: “Xe tải chở đất đá qua khu dân cư nhưng lắm lúc đi rất ẩu. Mương máng, cống thoát nước bị vỡ rất nhiều lần bởi xe lấn cả vào hành lang”.

Xe lấn sát nhà dân khu vực thôn Kim Tân (Tân Lộc) khiến mương thoát nước bị vỡ

“Sự xuống cấp của tuyến đường không chỉ gây khó khăn cho cuộc sống dân sinh mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, diện mạo nông thôn mới trên địa bàn xã”, Chủ tịch UBND xã Tân Lộc Nguyễn Duy Đoàn cho biết.

Bà con trong thôn phải đưa đá tảng ra để bên lề đường nhằm ngăn xe lấn sát vào nhà

Giải bài toán khó

Để tuyến đường xấu nhất Lộc Hà sớm được “thay áo mới", thời gian qua, Ban Giải phóng mặt bằng huyện và chính quyền các địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Từ việc họp triển khai chủ trương cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đến phổ biến tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân.

Đặc biệt, do không có kinh phí giải phóng mặt bằng nên ban đầu dự kiến đường chỉ rộng hơn 9,6m, các địa phương vận động người dân hiến mỗi bên 0,5m để làm mương thoát nước. Tuy nhiên, quá trình tuyên truyền, vận động người dân hiến đất không đạt hiệu quả cao. Vì thế, sau khi cân đối, UBND huyện Lộc Hà đã trích ngân sách để mở rộng đường lên 10,68m, bao gồm mương thoát nước 2 bên tuyến đường.

Ông Nguyễn Duy Linh (phải) thôn Kim Tân, xã Tân Lộc là một trong những hộ dân sẵn sàng hiến đất để làm đường

Với việc mở rộng đường lên 10,68m, tuyến đường đi qua các xã: Hồng Lộc, Tân Lộc, Bình An, Thịnh Lộc sẽ có 239 hộ dân bị ảnh hưởng đất ở và đất trồng cây hàng năm, với hơn 22.500m2.

Trong đó đất ở hơn 3.700m2; đất trồng cây hàng năm gần 18.800m2. Tổng kinh phí bồi thường gần 17 tỷ đồng

Ban Giải phóng mặt bằng huyện Lộc Hà và chính quyền xã Hồng Lộc tiến hành kiểm đếm, đo đạc tài sản cho các hộ bị ảnh hưởng.

Trưởng ban GPMB huyện Lộc Hà Lê Thị Phương Chi cho biết. "Để đẩy nhanh tiến độ, những ngày qua, Ban Giải phóng mặt bằng huyện Lộc Hà đã cùng với các địa phương tổ chức nhiều cuộc làm việc với người dân để tạo tiếng nói chung. Giá cả đền bù đất, tài sản trên đất cũng được niêm yết công khai. Cùng với đó, việc đo đạc, kiểm đếm tài sản cho những hộ bị ảnh hưởng được thực hiện nhiều lần. Quá trình thực hiện này, chúng tôi cũng đã giải đáp mọi băn khoăn, vướng mắc của người dân. Đến thời điểm hiện tại, việc áp giá đền bù cho những hộ bị ảnh hưởng đã cơ bản hoàn tất”.

“Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà, đoạn đi qua huyện Can Lộc (các xã: Tùng Lộc, Thuần Thiện và Thiên Lộc) cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Hầu hết người dân đều đồng thuận cao với chủ trương để dự án sớm được triển khai", Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường cho biết.

Tháng 5/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 1439/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Tiểu dự án đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà. Công trình do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, với tổng dự toán hơn 113 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), vốn đối ứng ngân sách Trung ương, tỉnh và huyện. Đường có chiều dài hơn 11,5 km, trong đó đoạn đi qua huyện Lộc Hà dài hơn 5 km bắt đầu từ xã Hồng Lộc, qua xã Tân Lộc, xã Bình An và nối với đường ven biển xã Thịnh Lộc.

Anh Thư - Anh Tấn