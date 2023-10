Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngành Kiểm tra Đảng đảm bảo ý nghĩa, thiết thực

Kỷ niệm 75 năm ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp ở Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động trao đổi nghiệp vụ và phong trào thể dục, thể thao ý nghĩa, thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của ngành, từ đầu năm 2023, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp trong toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Cùng với nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, ở cấp tỉnh, UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp với Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nghiên cứu, biên soạn và ra mắt sách lịch sử ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (1957 - 2022) trong tháng 10/2023.

Cuốn sách Lịch sử ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1957 - 2022 ra mắt vào giữa tháng 10/2023.

UBKT Tỉnh ủy cũng tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng xử lý đơn thư của UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”; gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh. Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy tổ chức chương trình về nguồn, thăm di tích lịch sử đánh dấu sự ra đời của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; tổ chức hoạt động giao lưu thể dục, thể thao giữa UBKT Tỉnh ủy với UBKT cấp huyện và khối trực thuộc.

Các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng tỉnh nhà vui mừng, xúc động khi tham dự chương trình gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm do UBKT Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 13/10 vừa qua.

Xúc động khi gặp lại các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra tại chương trình gặp mặt truyền thống, nguyên Uỷ viên UBKT Tỉnh ủy Lê Đình Lương chia sẻ: “Nhìn thấy sự trưởng thành của tổ chức ngày hôm nay, chúng tôi thấy rất tự hào. Với đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, trẻ trung, năng động, tin chắc rằng, UBKT sẽ ngày càng thực hiện tốt hơn mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới”.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành do Huyện ủy Hương Khê tổ chức.

Cùng với cấp tỉnh, bằng nhiều cách làm linh hoạt, 17/17 đơn vị UBKT cấp huyện và tương đương cũng tổ chức các hội nghị, chương trình tọa đàm trao đổi nghiệp vụ, gặp mặt truyền thống đầy ý nghĩa. Nổi bật như: tọa đàm “Nâng cao hiệu quả việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an cấp huyện” do Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện, thị, thành ủy phối hợp tổ chức; UBKT Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng gắn sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 9 tháng năm 2023; UBKT Thị ủy Kỳ Anh giao lưu, toạ đàm, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng tại cơ sở; Huyện ủy Hương Khê tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng; Huyện ủy Vũ Quang tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm ngày thành lập các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy....

Trong các hoạt động chuyên môn, UBKT các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề; chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề về kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở.

Đảng ủy Công an thị xã Kỳ Anh sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát.

Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Kỳ Anh Trần Thị Huyền chia sẻ: “Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, UBKT Thị ủy đã chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề về kiểm tra, giám sát tại 2 đảng ủy cơ sở; tổ chức tọa đàm lắng nghe những chia sẻ của đội ngũ người làm công tác kiểm tra và các hoạt động về nguồn tại Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, tổ chức giao lưu thể thao. Đây là dịp để cán bộ kiểm tra toàn đảng bộ giao lưu gắn kết hơn và trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ ý nghĩa”.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, UBKT các cấp trong toàn tỉnh đã tổ chức các chương trình giao lưu thể thao, văn nghệ sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đội ngũ người làm cán bộ kiểm tra các cấp và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị.

UBKT Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức giải bóng chuyền đệm nam và bóng chuyền hơi nữ.

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đặng Thanh Hải cho biết: “Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng không chỉ là dịp quan trọng để ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành mà còn là dịp để nhìn lại những kết quả đạt được, những nội dung còn tồn tại, khó khăn; từ đó quyết tâm, quyết liệt hơn trong thực hiện các giải pháp, đưa công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đi vào chiều sâu hơn nữa. Những hoạt động kỷ niệm cũng tạo không khí phấn khởi để đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra tự hào hơn về ngành và nỗ lực cống hiến, hoàn thiện chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

