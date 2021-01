Hà Nội phân luồng thêm 10 tuyến đường trong ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Nhằm đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ các hoạt động của Đại hội, ngoài hơn 20 tuyến đường đã thông báo tạm cấm trong những khung giờ quy định, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thông báo phân luồng thêm 10 tuyến đường trên địa bàn.

Cụ thể, từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 và từ 10 giờ đến 12 giờ ngày 26/1, một số tuyến đường tại Thủ đô sẽ được phân luồng giao thông để phục vụ Đại hội bao gồm: Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Thanh Niên, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ.

Lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn xe chở đại biểu, khách mời đến dự Đại hội.

Công an thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương nhường đường, đi sát vào lề đường phía bên phải theo chiều đi và dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện, bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 với trên 20 tuyến đường.

Công an thành phố cũng tạm cấm xe ôtô tải có khối lượng chuyên chở cho phép từ 500kg trở lên, xe ôtô vận chuyển hành khách theo hợp đồng từ 24 chỗ trở lên (trừ các phương tiện phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường và xe giải quyết, khắc phục sự cố) lưu thông trên một số tuyến đường theo thời gian quy định.

Phát biểu tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và dẫn đoàn phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào chiều (25/1), Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Phó trưởng Tiểu ban An ninh trật tự Đại hội Đảng XIII, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị: Cục Cảnh sát giao thông và Công an thành phố Hà Nội cần đảm bảo các phương án phải đồng bộ, tập trung, thống nhất và chủ động trong mọi tình huống; hạn chế thấp nhất ùn tắc hoặc để giao thông hỗn loạn; tiếp tục tăng cường thông tin đến người dân Thủ đô và các tỉnh về việc hạn chế phương tiện trên các tuyến đường có đoàn xe ưu tiên qua để người dân biết và chủ động lựa chọn lộ trình tham gia giao thông.

T.H