Khai mạc trọng thể đại hội đảng bộ cấp huyện đầu tiên ở Hà Tĩnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Hà khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc, mở màn cho đại hội đảng bộ cấp huyện ở Hà Tĩnh.

Sáng nay (27/5), tại Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện, Đảng bộ huyện Thạch Hà long trọng tổ chức phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là 1 trong 2 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, cũng là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trò chuyện với các đại biểu bên lề đại hội.

Đại biểu dự đại hội bày tỏ tâm tư với Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân

Dự đại hội, về phía trung ương có Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam; đại diện các ban đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng trung ương Đảng.

Về phía tỉnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo một số địa phương trong tỉnh.

Về dự đại hội có 195 đại biểu đại diện cho 8.919 đảng viên trong toàn Đảng bộ

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Hà nhấn mạnh, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thạch Hà đang đứng trước thời cơ, vận hội mới, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thành công của đại hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của huyện từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Hà khai mạc đại hội

Vì vậy, mỗi đại biểu cần phát huy trí tuệ, dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, đáp ứng với niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện nhà.

Đại hội xác định chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn nguồn lực xây dựng Thạch Hà đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, bền vững”.

Đoàn Chủ tịch đại hội

Báo cáo chính trị do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Thắng trình bày tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, phát huy khối đại đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, Đảng bộ và Nhân dân Thạch Hà đã đạt được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Liên tục từ năm 2016 - 2019, Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu và xuất sắc.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Thắng trình bày dự thảo báo cáo chính trị

Trong nhiệm kỳ qua, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 37,8 triệu đồng/người/năm (tăng 9,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ); thu hút đầu tư tăng khá, tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 3.145 tỷ đồng; nhiều dự án trọng điểm được triển khai thực hiện (huyện làm chủ đầu tư 116 công trình, tổng mức đầu tư 1.270 tỷ đồng). Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.703.945 tỷ đồng.

Đến nay, 30/30 xã (tính khi chưa sáp nhập) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; hoàn thành các tiêu chí huyện NTM; thị trấn Thạch Hà cơ bản hoàn thiện 5 tiêu chí đô thị loại IV.

Toàn huyện hiện có 8 sản phẩm giới thiệu đưa vào đề án “Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm”; 3.396 vườn mẫu; 81 khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt và cơ bản đạt chuẩn. Trong nhiệm kỳ đã làm mới hơn 527 km đường bê tông và hơn 124 km kênh mương nội đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả khá toàn diện. Có 194/213 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; 72/76 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; mạng lưới y tế được củng cố; chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93%... Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,1%; cận nghèo giảm còn 5,2% (giảm so với đầu nhiệm kỳ 7,12%và 3,61%).

Trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên, chính trị nội bộ được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, chỉ đạo xây dựng 50 đề án, tiểu đề án; sắp xếp, hợp nhất giảm 49 tổ chức/đầu mối đơn vị, hội đặc thù. Toàn huyện sắp xếp 15 đơn vị hành chính cấp xã, hình thành 6 xã mới, giảm 9 xã và 23 đầu mối. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 962 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường; công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới, dân chủ được mở rộng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động; công tác xây dựng chính quyền được đổi mới theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thạch Hà xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Thực hiện mạnh mẽ đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp VietGap, hữu cơ, an toàn, hiệu quả, gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đưa Thạch Hà đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, bền vững.

Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2300 tỷ đồng; 80% xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 5 -7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thị trấn Thạch Hà cơ bản đô thị loại IV...

Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 1,8%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95%; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt trên 80%; 100% cơ sở an toàn làm chủ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Trong xây dựng Đảng, bình quân mỗi năm kết nạp 150 đảng viên; Đảng bộ huyện được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 80% cán bộ cấp xã có trình độ đại học trở lên; 100% cán bộ cấp huyện, xã đạt chuẩn chức danh theo quy định...

Đại hội cũng xác định 3 mũi nhiệm vụ đột phá; 15 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung thực hiện quy hoạch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng NTM; huy động nguồn lực đồng bộ hạ tầng; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính...

Tiếp đó, đại hội nghe Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân thông qua Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khoá XXIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX.

Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại biểu cũng tập trung thảo luận, rút ra những tồn tại, hạn chế; bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua; đóng góp ý kiến giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nguyễn Văn Sáu: Để phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện bao quanh thành phố Hà Tĩnh thì định hướng phát triển nông nghiệp xanh ven đô, ứng dụng công nghệ cao và đẩy mạnh liên kết sản xuất là việc làm tất yếu, cần thiết và hoàn toàn có thể thực hiện được.

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đồng Xuân Vân trình bày tham luận về giải pháp nhằm tạo đột phá phát triển về thương mại dịch vụ trong thời gian tới

Trưởng phòng GD&ĐT Nguyễn Thanh Nga tham luận nội dung ngành GD&ĐT thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 về học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

Bí thư Đảng ủy xã Việt Tiến Phạm Nam Anh tham luận nội dung hiệu quả công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân ở cơ sở

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chúc mừng, biểu dương Đảng bộ và Nhân dân Thạch Hà đã đạt được kết quả khá toàn diện và có một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Đến nay, huyện đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn NTM.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, có được kết quả đó là do Đảng bộ Thạch Hà đã biết dựa vào Nhân dân, phát động phong trào sâu rộng trong Nhân dân; khơi dậy được ý chí, khát vọng của Nhân dân; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ; đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, phục vụ Nhân dân; gần đây, bài học đó tiếp tục được phát huy tốt trong chống đại dịch Covid-19.

Bày tỏ đồng tình với chủ đề, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá và giải pháp trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy gợi mở một số vấn đề liên quan; đồng thời đề nghị Đại hội thảo luận, cân nhắc một số chỉ tiêu đề ra phải thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn nữa.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Thạch Hà cần triển khai thật bài bản công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và thu hút đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp; chú ý khai thác tiềm năng lợi thế ven thành phố; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch, hạ tầng; triển khai đồng bộ Đề án của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng mỏ sắt; thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; quan tâm cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng, nhân rộng, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Quan tâm công tác phát triển Đảng; tăng cường và nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tăng cường đối thoại với Nhân dân, giải quyết các vấn đề sau đối thoại.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, bầu cấp ủy khóa mới và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đảm bảo số lượng, cơ cấu, chất lượng.

Sau Đại hội, cấp ủy cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước mắt, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo phục hồi, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong điều kiện chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân Thạch Hà sẽ xây dựng huyện sớm trở thành huyện NTM nâng cao, bền vững và tiến tới huyện NTM kiểu mẫu, kết nối nông thôn với đô thị. Qua đó, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chiều nay, Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà tiếp tục diễn ra với các nội dung: Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXX; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XXXI; lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu Bí thư Huyện ủy và bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy; bầu đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đại hội cũng tiếp tục thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

