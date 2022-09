Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Sáng 6/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902-6/9/2022).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự lễ Kỷ niệm.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Báo Nghệ An

Cùng dự lễ có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Quân khu 4; lãnh đạo các địa phương và tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện dòng họ, thân nhân Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và thân nhân đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cùng dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Thăng

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn; dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nêu rõ, 40 tuổi đời, gần 20 năm hoạt động liên tục, oanh liệt và đầy nhiệt huyết, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng tất cả cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Lịch sử mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Báo Nghệ An

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Hồng Phong, tự hào, trân trọng biết ơn người con ưu tú của dân tộc và quê hương Nghệ An, chúng ta càng thấu hiểu và khắc ghi những bài học cách mạng vô cùng quý giá cho công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước hiện nay. Học tập, noi gương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là học tập về lòng yêu nước thiết tha, khát vọng cháy bỏng, ý chí đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân; về tinh thần vượt lên mọi hoàn cảnh để tiếp thu tri thức văn hóa nhân loại; về ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần phê bình và tự phê bình của Đảng; về ý chí kiên trung, bất khuất của người cộng sản.

Phát huy truyền thống của quê hương Xô-viết anh hùng, học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Tổng bí thư Lê Hồng Phong và lớp lớp các thế hệ tiền bối cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã kiên trì, bền bỉ, vượt qua khó khăn, thử thách và có nhiều đóng góp quan trọng qua các thời kỳ cách mạng, góp phần cùng nhân dân cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, văn minh.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các mặt. Quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng, hiện đứng thứ 10 cả nước. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2014-2019 đạt 7,28%, riêng 6 tháng đầu năm 2022, đạt 8,44%; thu ngân sách hằng năm đạt và vượt so dự toán được giao, riêng 8 tháng đầu năm 2022 thực hiện 13.400 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nông nghiệp, nông thôn và nông dân có nhiều khởi sắc, là một trong những tỉnh tiêu biểu của cả nước có cách làm chủ động, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. Một số lĩnh vực từng bước định hình là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, như y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ... Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả, lĩnh vực quốc phòng, an ninh được bảo đảm; chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia tiếp tục được giữ vững, đối ngoại được tăng cường, mở rộng.

Chương trình văn nghệ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Báo Nghệ An

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, tự hào và biết ơn về những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng; học tập, noi gương tấm gương đạo đức ngời sáng và để kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Lê Hồng Phong cùng các bậc tiền bối cách mạng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là nêu cao ý chí, khát vọng xây dựng và phát triển quê hương đất nước giàu mạnh, văn minh; xây dựng tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo với tầm nhìn chiến lược, nỗ lực cao hơn nữa, quyết tâm lớn hơn nữa, đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá của khu vực phía bắc; năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, biến “Khát vọng sông Lam” thành “Kỳ tích sông Lam” trên quê hương của Bác Hồ kính yêu.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và kiên trì thực hiện thắng lợi các chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng về mọi mặt. Tập trung khơi thông điểm nghẽn, tạo động lực phát triển đột phá nhất là về hạ tầng sân bay, cảng biển, cải cách hành chính, đào tạo nguồn lao động chất lượng cao; thực hiện quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau làn sóng đại dịch Covid-19, tạo đà thắng lợi vững chắc.

Cùng với đó, quan tâm phát huy, làm giàu thêm các giá trị văn hóa xứ Nghệ; chú trọng phát triển kinh tế-xã hội gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng-an ninh, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; quan tâm an sinh xã hội, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên của nhân dân.

* Trước đó, chiều 5/9, trong chuyến công tác tại Nghệ An, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Khu Công nghiệp này đã thu hút 33 nhà đầu tư với 36 dự án, trong đó có 22 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động. Tổng vốn đầu tư trong khu công nghiệp là hơn 750 triệu USD, giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt hơn 4.600 tỷ đồng.

Biểu dương, đánh giá cao tâm huyết, nỗ lực của nhà đầu tư xây dựng khu công nghiệp xanh với nhiều dự án công nghệ cao, góp phần tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách, giải quyết nhiều việc làm, Chủ tịch nước đề nghị VSIP Group cố gắng hơn nữa, thực hiện đúng quy hoạch được phê duyệt, phát triển bền vững, phấn đấu trở thành một trong những khu công nghiệp nổi tiếng của Việt Nam ở khu vực miền trung.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, tặng quà cho 15 hộ gia đình người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Hưng Nguyên - quê hương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; đồng thời, trao tặng 100 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tới thăm, tặng quà nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Bá tại xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu.

Theo Báo Nhân dân