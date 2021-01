Nhân dân Hà Tĩnh gửi niềm tin và kỳ vọng đến Đại hội XIII của Đảng

Ông Nguyễn Văn Củng, 55 tuổi Đảng, Tổ dân phố 1B, thị trấn Nghèn (Can Lộc): Mong muốn Đại hội bầu ra những đồng chí đủ đức, đủ tài tham gia BCH Trung ương Là một đảng viên cao tuổi, tôi đã chứng kiến những giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước. Gần 91 năm Đảng ra đời, mỗi kỳ đại hội đều ghi dấu một giai đoạn phát triển mới. Tự hào về Đảng, về đất nước, trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi mong rằng đại hội sẽ sáng suốt, công tâm bầu ra đội ngũ Ban Chấp hành đủ tài, đủ đức, nhất là những vị trí chủ chốt để lãnh đạo toàn dân tộc ta đạt được nhiều kết quả mới. Theo suy nghĩ của tôi, “đủ tài”, “đủ đức” là yếu tố vô cùng quan trọng. Bởi các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính là tấm gương để toàn Đảng, toàn dân và cho các thế hệ sau này noi theo, bước tiếp chặng đường cách mạng của dân tộc, qua đó góp phần đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong công tác xây dựng Đảng, tôi mong muốn sắp tới Đảng phải tập trung làm sao xây dựng được đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trong sạch, cần, kiệm, liêm, chính như lời Bác Hồ hằng mong muốn. Ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng thôn 12, xã Hương Giang (Hương Khê): Chúng tôi dù ở xa nhưng vẫn cảm nhận được không khí đại hội rất gần Những ngày qua khi theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua loa phát thanh ở thôn, tôi thấy Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được chuẩn bị hết sức công phu, bài bản. Từ những thông tin về các bản dự thảo báo cáo chính trị đến công tác nhân sự được lựa chọn, sàng lọc kỹ lưỡng ra sao đều được thông tin đầy đủ. Đặc biệt, công tác tuyên truyền về đại hội rất rầm rộ. Mỗi người dân ở vùng quê như chúng tôi dù ở rất xa nhưng vẫn cảm nhận được không khí đại hội rất gần. Với khí thế, tinh thần đó tôi tin rằng đại hội lần này sẽ phát huy tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm để mở ra những mục tiêu, giải pháp mới, những bước tiến mới cho đất nước nói chung, cho tỉnh nhà nói riêng trong nhiệm kỳ 5 năm và định hướng cho nhiều năm tiếp theo. Những thay đổi đó sẽ từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT Đại học Hà Tĩnh: Tạo đột phá thúc đẩy sự nghiệp giáo dục nước nhà Giáo dục và đào tạo luôn được Đảng ta đánh giá cao, coi đó là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước. Trước thềm Đại hội Đảng, là người công tác trong ngành giáo dục, tôi đặc biệt quan tâm và kỳ vọng vào những giải pháp đột phá của Trung ương trong 5 năm tới nhằm thúc đẩy sự nghiệp giáo dục nước nhà. Mong rằng, đại hội sẽ bàn thảo nhằm đưa ra những quyết sách về phát triển đội ngũ giảng dạy có chiều sâu, chất lượng; cải thiện chính sách về lượng, đặc biệt đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên ở vùng sâu, vùng xa. Đại hội cũng sẽ đề ra những giải pháp mang tính đột phá khuyến khích công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ và chất lượng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, nhất là ở bậc học mầm non và ở khu vực vùng nông thôn, các khu công nghiệp… Tin tưởng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ thành công và đem đến nhiều bước tiến mới cho đất nước, cho nhân dân Việt Nam nói chung và ngành giáo dục nói riêng. Chị Nguyễn Thị Nga - công nhân Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam: Lấy giá trị lao động sản xuất làm món quà ý nghĩa dành tặng đại hội Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng càng đến gần, không khí lao động trong Công ty chúng tôi càng sôi nổi. Công ty đã phát động phong trào thi đua cao điểm nhằm phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, công nhân lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và đảm bảo đời sống cho người lao động. Về phần mình, tôi đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất được giao. Tôi mong rằng, tinh thần, khí thế thi đua sôi nổi từ các công ty, nhà máy, công xưởng; tình cảm, sự kỳ vọng của Nhân dân sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng mới cho đại hội; từ đó đại hội sáng suốt đưa ra những chủ trương đúng đắn và thiết thực, hiệu quả hướng về doanh nghiệp, người lao động. Thượng úy Phạm Hữu Hoàng Anh - Đồn Biên phòng Sơn Hồng: Cán bộ chiến sỹ chắc tay súng bảo vệ biên cương, hướng về ngày hội lớn Hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, những ngày này dưới sự chỉ đạo của cấp trên, anh em cán bộ chiến sỹ biên phòng chúng tôi đang thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII, tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và phòng, chống dịch Covid-19. Tình hình tội phạm tại tuyến biên giới miền Trung và nguy cơ người vượt biên trái phép qua các đường mòn dân sinh ở khu vực biên giới đang đặt ra cho chúng tôi yêu cầu tập trung quân số, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, áp lực công việc lớn, anh em động viên, hỗ trợ nhau cùng khắc phục khó khăn, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép nhằm thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”- vừa bảo vệ biên cương, vùa phòng chống dịch. Chúng tôi nghĩ, đây là món quà ý nghĩa thiết thực, thể hiện ý chí, niềm tin của người chiến sỹ biên phòng hướng tới sự kiện chính trị lớn, ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Anh Ngô Xuân Hùng - Bí thư Đoàn xã Kỳ Xuân (Kỳ Anh): Tuổi trẻ tự hào tiếp bước theo lá cờ Đảng. Thế hệ trẻ chúng tôi may mắn được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, dân tộc độc lập. Trong niềm tự hào, vinh dự đó, chúng tôi luôn thấu hiểu, nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình. Từ đó, hăng hái thi đua học tập, rèn luyện, lao động, đóng góp công sức bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, bằng những công trình, phần việc thanh niên đầy ý nghĩa. Những ngày này, hướng tới Đại hội toàn quốc XIII của Đảng, mừng Đảng, mừng Xuân, tuổi trẻ xã Kỳ Xuân chúng tôi đang tập trung gây quỹ từ thiện để trao tặng quà tết cho hộ nghèo thông qua các hoạt động như rửa xe, bán khẩu trang... Ngoài ra, toàn đoàn đang huy động nguồn lực để xây dựng sân bóng nhân tạo, nhằm khơi dậy phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe, thể dục - thể thao. Tuổi trẻ cũng sẽ thành lập các đội hình tình nguyện để hỗ trợ các thôn, các hộ dân thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới... Tuổi trẻ Kỳ Xuân tự hào tiếp bước theo lá cờ Đảng vinh quang!