Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh

Cũng tại hội nghị, đại biểu được nghe Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh báo cáo nhanh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với hơn 69 triệu cử tri cả nước, ngày 23/5, hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh đã đi bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến hết thời gian bỏ phiếu (19h ngày 23/5), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đạt 99,86%. Quá trình bầu cử, công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác an ninh trật tự được thực hiện tốt và đảm bảo an toàn. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hà Tĩnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.