100% bệnh viện ở Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn an toàn phòng chống dịch Covid-19

Theo báo cáo từ Sở Y tế Hà Tĩnh, qua kiểm tra 21/21 bệnh viện và trung tâm y tế có chức năng khám chữa bệnh đều đạt tiêu chuẩn an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra tại khu vực khai báo y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, để phòng chống và kiểm soát lây nhiễm tại các cơ sở y tế, Bộ Y tế đã ban hành 37 tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Đây là các tiêu chí nhằm hướng dẫn bệnh viện đánh giá thực trạng công tác chuẩn bị, ứng phó với dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác, giúp bảo vệ người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế.

Trên cơ sở thực hiện hoạt động đánh giá theo bộ tiêu chí này, bệnh viện sẽ xác định được những vấn đề ưu tiên để bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn trong bối cảnh xảy ra dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác.

Bộ tiêu chí được chia làm 8 chương, tối đa 150 điểm; phân ra 3 loại bệnh viện: bệnh viện an toàn tổng điểm đạt trên hoặc bằng 75% điểm tối đa và không có tiêu chí nào ở mức 0 điểm; bệnh viện an toàn ở mức thấp có tổng điểm đạt từ trên hoặc bằng 50% đến nhỏ hơn 75% điểm tối đa và không có tiêu chí nào ở mức 0 điểm; bệnh viện không an toàn, tổng điểm đạt dưới 50% hoặc bất kỳ tiêu chí nào 0 điểm.

Việc phân luồng, sàng lọc là điều bắt buộc đối với các cơ sở khám chữa bệnh của Hà Tĩnh.

Sau khi Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí, Sở Y tế Hà Tĩnh đã tiến hành thành lập 2 đoàn công tác đi kiểm tra mức độ an toàn, ứng phó với dịch bệnh Covid-19 tại 21 bệnh viện, trung tâm y tế có chức năng khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Tiến sỹ Đường Công Lự - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: qua đợt kiểm tra cho thấy các bệnh viện, trung tâm y tế có chức năng khám chữa bệnh đều đã chủ động chấp hành nghiêm túc các tiêu chí an toàn theo quy định của Bộ Y tế.

Đây là kết quả tất yếu bởi Hà Tĩnh là địa phương có nhiều tiềm ẩn về dịch, nhất là liên quan đến người về từ các vùng có dịch và người nhập cảnh qua cửa khẩu, bến cảng. Ý thức được điều này các bệnh viện, trung tâm y tế đều đã chuẩn bị chu đáo cho việc phòng dịch và kiểm soát lây nhiễm.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh kiểm tra hệ thống sát khuẩn.

Theo kết quả đánh giá từ Sở Y tế, 21/21 bệnh viện, trung tâm y tế có chức năng khám chữa bệnh đều đạt tổng điểm theo quy định của Bộ Y tế về “bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”.

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế) nắm bắt các thông tin tại khu vực phân loại, sàng lọc người bệnh.

Qua đánh giá, hầu hết các bệnh viện, trung tâm y tế có chức năng khám chữa bệnh ở Hà Tĩnh đều đã thực hiện tốt việc phân luồng kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay nhanh tại khu khám bệnh; bố trí khu cách ly riêng biệt sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống xảy ra ca bệnh mắc Covid-19.

Trang bị đầy đủ phương tiện máy móc thiết bị và thuốc đảm bảo tốt cho công tác điều trị khi có ca mắc Covid-19; thưc hiện quyết liệt việc hạn chế người thăm nom vào các khoa, phòng điều trị.

Phúc Quang