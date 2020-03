Chung sức lo hậu cần cho 1.200 người tại 21 điểm cách ly ở Can Lộc

Đến thời điểm hiện tại, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã đón gần 1.200 lao động ở Lào và Thái Lan về tại 21 điểm cách ly tập trung. Cùng với nỗ lực của các cấp chính quyền, công tác hậu cần cho các khu cách ly đang được người dân chung sức hỗ trợ.

Những ngày này, cán bộ hội viên phụ nữ, các khối đoàn thể, tổ chức, cá nhân và bà con nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn ở Can Lộc đồng loạt triển khai các hoạt động quyên góp nhu yếu phẩm, tổ chức nấu ăn phục vụ các điểm cách ly tập trung.

Sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, ý thức của người dân trong những ngày cam go chống dịch đã làm giảm áp lực, chia sẻ khó khăn cho chính quyền địa phương.

Hội Phụ nữ xã Sơn Lộc đã kêu gọi hội viên quyên góp nhu yếu phẩm, tổ chức nấu cơm cho khu cách ly trên địa bàn

Tại xã Sơn Lộc - một trong những đơn vị đầu tiên khởi động các hoạt động quyên góp nhu yếu phẩm phục vụ hậu cần tại điểm cách ly, từ ngày 23/3, phụ nữ xã Sơn Lộc đã kêu gọi hội viên quyên góp những mặt hàng nhu yếu phẩm mà chị em tự sản xuất. Từ đó đến nay, bữa cơm của con em cách ly đang được các mẹ, các chị chăm sóc đầy đủ chất dinh dưỡng.

Chị Đặng Thị Thúy Nga - Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Lộc cho biết: “Ban đầu ở địa phương chỉ có 35 người cách ly, nhưng đến nay đã lên tới 111 người. Để phục vụ cơm nước tại điểm cách ly chúng tôi đã vận động hội viên toàn xã quyên góp và chị em trong ban chấp hành phụ trách nấu ăn.

Hiện tại, lượng người về đông nên chúng tôi đã kêu gọi các gia đình có con em cách ly cùng chung tay hỗ trợ. Đến thời điểm hiện tại, phụ nữ xã Sơn Lộc đã quyên góp được 10 triệu tiền mặt, 150kg rau củ quả, 320 quả trứng, 320 kg gạo… Việc quyên góp vận động đang tiếp tục được thực hiện”.

Bà con nhân dân xã Quang Lộc chuẩn bị hàng trăm suất ăn cho công dân trong khu cách ly

Tại xã Mỹ Lộc, nơi có số lượng lao động Thái Lan trở về đông nhất, ngoài sự gom gom góp của người dân 65 kg gạo, 10 thùng mỳ tôm, 60 bình nước uống, 1.000 khẩu trang, hàng trăm chai nước đóng chai…, xã chủ động làm việc với nhà hàng Đồng Quê - nơi có người thân trong diện cách ly tập trung đặt hàng, mỗi ngày đáp ứng đủ 250 suất ăn cho điểm cách ly.

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chính quyền địa phương cũng giao cho hội phụ nữ thành lập tổ hậu cần, đảm nhận và giám sát cả quá trình thu mua nguyên liệu, chế biến thực phẩm và đóng hộp mang đến các điểm cách ly.

Thống kê sơ bộ, đến thời điểm hiện tại, tổng trị giá nhu yếu phẩm các cá nhân và người dân ở một số địa phương của Can Lộc quyên góp đã lên đến khoảng 360 triệu đồng.

Hội Nông dân huyện tặng mỳ tôm, nước uống phục vụ các khu cách ly.

Chia sẻ khó khăn với các địa phương, những ngày qua, các cơ quan đơn vị, cán bộ nhân dân huyện Can Lộc cũng đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ trong việc quyên góp ngày lương chung tay phòng chống dịch.

Bà Bùi Thị Kiều Nhi - Chủ tịch UBMTTQ huyện kiêm Trưởng ban Dân vận huyện ủy cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan, đơn vị, MTTQ các xã đã ủng hộ số tiền hơn 184 triệu đồng. Việc quyên góp ủng hộ vẫn đang được kêu gọi qua các kênh thông tin và số tiền quyên góp sẽ được tổng hợp, sử dụng đúng mục đích”.

Các khu cách ly ở Can Lộc vẫn đang tiếp tục nhận được sự sẻ chia của cộng đồng

Đến thời điểm hiện tại, với việc đón gần 1.200 lao động từ Thái Lan, Lào trở về, Can Lộc trở thành địa phương có số lượng người được cách ly tập trung nhiều nhất tỉnh. Theo khảo sát sơ bộ, dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng 2.600 lao động tiếp tục về nước, trong đó có 362 lao động trở về từ Lào.

Để chia sẻ khó khăn và áp lực cho chính quyền các địa phương, huyện Can Lộc đã cấp ứng trong ngân sách dự phòng gần 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, với số lượng cách ly tập trung quá đông, ngoài mong muốn tiếp tục nhận được sự sẻ chia của các tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo công tác hậu cần tại các điểm cách ly, huyện Can Lộc cũng rất cần sự chung tay chia sẻ của tỉnh, bởi các khu cách ly ở Can Lộc chỉ có thể đảm bảo sức chứa khoảng 1.500 người.

Thúy Ngọc - Bích Liên