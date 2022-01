Hà Tĩnh thực hiện linh hoạt, đồng bộ giải pháp phòng chống dịch theo Nghị quyết của Chính phủ

Nhiều giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt đã được Hà Tĩnh triển khai đồng bộ, bài bản và đạt được kết quả quan trọng, góp phần vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa tạo môi trường cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đây là “kim chỉ nam” để vừa bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể.

11 chốt kiểm soát người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã được dỡ bỏ từ tháng 10/2021 (Ảnh tư liệu).

Từ Nghị quyết của Chính phủ, Hà Tĩnh đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng các giải pháp để thích ứng, phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn. Theo đó, ngày 20/10, UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời biện pháp kiểm soát dịch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Văn bản đã nới lỏng nhiều biện pháp phòng, chống dịch, nhất là trong hoạt động giao thông vận tải công cộng, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh được khôi phục. 11 chốt kiểm soát người và phương tiện trên các trục quốc lộ, tỉnh lộ được tháo dỡ, tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa, đi lại sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Đến ngày 30/12, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tiếp tục chỉ đạo cho phép các hoạt động, dịch vụ như: xông hơi, massage, bi-a …được hoạt động trở lại, qua đó gần như đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh được trở lại trạng thái bình thường mới.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Hà Tĩnh ngày càng được khôi phục.

Trong công tác quản lý người về trên địa bàn, Sở Y tế Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số 5269/SYT ngày 31/12/2021 “Về việc hướng dẫn thực hiện theo dõi, cách ly y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với F1, người nhập cảnh và người đến/về địa phương”.

Theo đó, Hà Tĩnh chỉ cách ly đối với những người chưa tiêm đủ liều hoặc chưa được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 khi trở về từ địa bàn có dịch cấp độ 3, cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế. Còn đối với những người đã tiêm đủ liều hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không bắt buộc cách ly mà chỉ vận động người dân tự nguyện cách ly. Đối với người đến/về địa phương từ địa bàn cấp độ 2, cấp độ 1, chỉ yêu cầu thực hiện nghiêm khai báo y tế theo quy định.

Không chỉ linh hoạt trong quản lý, giám sát người về, Hà Tĩnh có những giải pháp phù hợp trong ứng phó với các ca bệnh xuất hiện tại các địa phương. Khi xuất hiện các ca bệnh, thay vì phong tỏa trên diện rộng như trước đây, Hà Tĩnh đã triển khai phòng, chống dịch theo nguyên tắc khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, xét nghiệm nhanh, truy vết thần tốc, để xử lý triệt để ổ dịch, đảm bảo vừa triển khai chống dịch, vừa tổ chức sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế - xã hội, không gây xáo trộn đời sống của người dân.

Phát huy hiệu quả việc cách ly F1 tại nhà, giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung.

Đặc biệt, Hà Tĩnh đã ban hành hướng dẫn, triển khai sớm việc cách ly F1 tại nhà và cách ly, điều trị F0 tại nhà. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để thích ứng an toàn, bền vững khi mà dịch vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Đến nay, gần 8.000 F1 đã được cách ly tại nhà an toàn, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch, giảm tải rất lớn cho các cơ sở cách ly tập trung. Tất cả 13/13 huyện, thị xã, thành phố triển khai hiệu quả, an toàn việc cách ly, điều trị tại nhà cho trên 600 F0.

Bác sỹ Nguyễn Trường Lâm - Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Khê cho biết, từ ngày triển khai việc cách ly, điều trị F0 tại nhà (trung tuần tháng 11/2021), đến nay, đã có trên 90% số ca bệnh phát hiện trên địa bàn huyện được cách ly, điều trị tại nhà. Đây là giải pháp tạo rất nhiều thuận lợi và tâm lý thoải mái cho người dân, tiết kiệm được nhiều nguồn lực, giảm tải rất lớn cho các cơ sở điều trị để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Thạch Hà.

Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế đánh giá, nhờ triển khai linh hoạt, đồng bộ các giải pháp theo hướng dẫn của Bộ Y tế nên Hà Tĩnh đã từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19, tạo môi trường cho thuận lợi cho việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Dịch sẽ còn có những tiềm ẩn, để tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, ngành sẽ tăng cường rà soát các đối tượng chưa được tiêm đủ vắc-xin phòng COVID-19, không được để sót người thuộc diện có chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng đầy đủ.

Tiếp tục triển khai và quản lý tốt thực hiện cách ly, theo dõi các trường hợp F0 tại nhà theo hướng dẫn. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành cung ứng và bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân, bảo đảm ô xy y tế phục vụ công tác điều trị trong các tình huống.

Cùng với sự nỗ lực của ngành chức năng, chúng tôi cũng mong muốn mỗi người dân, gia đình cần nêu cao ý thức chấp hành các quy định phòng, chống dịch theo khuyến cáo để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, chung sức cùng tỉnh nhà trên trận tuyến chống dịch”.

Phúc Quang