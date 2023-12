Quyết liệt triển khai công tác chuyển đổi số trong ngành y tế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị ngành y tế Hà Tĩnh chủ động thực hiện việc sắp xếp các đơn vị y tế tuyến huyện, quyết liệt triển khai công tác chuyển đổi số.

Chiều 22/12, Sở Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, với sự đồng thuận của người dân, người bệnh và sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, ngành y tế đã đạt được nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ngành đã chủ động tham mưu phương án ứng phó hiệu quả với dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi. Việc giám sát phòng, chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến huyện và xã, nhờ đó, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh chỉ ghi nhận một số trường hợp sốt xuất huyết; các bệnh truyền nhiễm như: thuỷ đậu, tay chân miệng, quai bị, sởi... diễn ra rải rác. Duy trì quản lý và điều trị ngoại trú các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Chánh Thành báo cáo kết quả công tác năm 2023.

Triển khai thực hiện hoạt động tiêm chủng mở rộng an toàn, hiệu quả và thực hiện giám sát chặt chẽ phản ứng sau tiêm chủng. Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục được quan tâm. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được tập trung quyết liệt. Toàn tỉnh đã thành lập 774 đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm, kiểm tra 13.055 cơ sở, phát hiện 959 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 519 cơ sở với số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

Hoạt động khám, chữa bệnh được đảm bảo theo đúng các quy chế chuyên môn. Tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, người dân ngày càng được nâng cao. Từng bước mở rộng, triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới như: phẫu thuật nội soi hàn khớp cổ chân, sinh thiết tiền liệt tuyến qua trực tràng dưới hướng dẫn siêu âm, chụp và can thiệp lấy huyết khối động mạch não số hoá xoá nền (DSA), chụp động mạch não số hoá xoá nền... Đến nay, công tác đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã có kết quả trúng thầu, cơ bản đáp ứng nhu cầu thuốc cho các cơ sở y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ghi nhận những nỗ lực vượt khó, đoàn kết của ngành y tế Hà Tĩnh để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân, kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: ngành y tế chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp các đơn vị y tế tuyến huyện; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương để nâng cao năng lực y tế cơ sở; rà soát lại với các đơn vị của Bộ Y tế để tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm vật tư; quyết liệt triển khai chuyển đổi số để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo sự thuận lợi cho người dân. Chủ động xây dựng các hoạt động hướng đến sự kiện vinh danh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sắp tới, nhất là xây dựng không gian văn hoá danh y trong các cơ sở y tế.

Các cơ sở y tế chủ động xây dựng quy chế về tự chủ, nâng cao năng lực quản lý điều hành; tăng cường kết nối với các cơ sở y tế tuyến trên để nâng cao năng lực cho bác sỹ.

Phúc Quang