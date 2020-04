Thạch Hà siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn cho công dân khi cách ly

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) luôn được tập trung, quan tâm hàng đầu. Việc quản lý, đảm bảo an toàn được địa phương quán triệt chặt chẽ, tạo tâm lý an tâm cho con em từ người nước ngoài về thực hiện cách ly.

Các biển chỉ dẫn sử dụng cụm từ "Điểm tạm trú con em từ nước ngoài về" tạo cảm giác gần gũi, thân thiết cho các công dân tạm trú (Ảnh chụp tại điểm tạm trú Trường Mầm non Thạch Vĩnh, xã Lưu Vĩnh Sơn)

Hệ thống chính trị chung tay, kịch bản chống dịch kỹ lưỡng

“Cuốn chiếu” và “lấp đầy” là những cụm từ đặc trưng khi nói đến sự vào cuộc phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thạch Hà. Sau khi được đưa vào áp dụng trên thực tế, hình thức này đã phát huy được hiệu quả nhất định.

Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân cho biết: “Đầu tiên, việc đưa công dân về các điểm tạm trú phải tuân thủ nguyên tắc ưu tiên cho con em Thạch Hà. Sau quá trình khảo sát tại các điểm lưu trú, tiếp theo sẽ tiến hành dự tính số lượng công dân cách ly để có thể lấp đầy trong thời gian ngắn nhất”.

Tính đến ngày 8/4, trên địa bàn Thạch Hà có 23 điểm tạm trú (20 trường, 3 trạm y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện) với 1.038 người tạm trú. Qua theo dõi, những người này có tình hình sức khỏe cơ bản ổn định. 4 trường hợp có bệnh nền từ Bệnh viện Bạch Mai trở về kèm tình trạng sốt, ho, khó thở đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

Sáng sớm 21/3, 100 công dân đầu tiên từ nước ngoài trở về quê nhà. Theo kịch bản đã xây dựng, sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, 64 công dân đã ở điểm tạm trú Trường Mầm non Thạch Long. 36 người còn lại dừng chân tại Trường Mầm non thị trấn và chỉ 1 ngày sau (22/3), điểm tạm trú này đã kín chỗ khi có thêm 71 con em xa quê trở về. Cứ thế, đến hết ngày 25/3, việc lấp đầy 9 điểm tạm trú tập trung do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện quản lý đã hoàn tất với sự xuất hiện của gần 600 công dân.

“Cái hay của cách thức tổ chức này là đảm bảo đúng thời gian cách ly cho từng cá nhân theo quy định của Bộ Y tế; không để xảy ra việc người trước chờ người sau, giúp cho việc vận hành các bộ phận phục vụ được hiệu quả”, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân cho biết thêm.

Các cô giáo tình nguyện gia nhập đội ngũ nhân viên phục vụ tại các điểm tạm trú

Trên tinh thần chỉ đạo chung, các đơn vị, phòng, ngành đã được phân công trách nhiệm cụ thể. Trong đó, lực lượng quân sự đảm nhận nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại công dân sau khi nhập cảnh; công an tiến hành lưu giữ các loại giấy tờ tùy thân; đội ngũ y, bác sỹ Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Đa khoa huyện kiểm tra thân nhiệt của từng người. Ngoài ra, cuộc chiến chống Covid-19 còn có sự kề vai sát cánh của các tổ chức chính trị xã hội; thôn, xóm, tổ dân phố... trong việc tích cực “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà” tuyên truyền vận động.

Việc đảm bảo sức khỏe cho các công dân cũng được đặt lên hàng đầu. Tổ chức nấu ăn trên cơ sở tận dụng nhà bếp của các trường mầm non rất thuận tiện; vừa đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay, có hơn 1.000 giáo viên trên địa bàn tự nguyện tham gia đội ngũ nhân viên phục vụ.

Cháu Bùi Thủy Tiên (thị trấn Thạch Hà) cùng hai dì ruột đang được đội ngũ nhân viên phục vụ chăm sóc rất tốt khi tạm trú tại Trường Mầm non thị trấn Thạch Hà

Chị Lê Thị Hoa (đang lưu trú tại Trường Mầm non thị trấn Thạch Hà) cho rằng: “Để có thể ổn định cho hàng trăm con người một lúc quả thực không phải điều dễ dàng. Các CBCS, nhân viên y tế, phục vụ... ở đây đã làm việc liên tục, khẩn trương mà vẫn đảm bảo hiệu quả trong thời gian gấp gáp... Phải là những người luôn tận tâm, trách nhiệm, hỗ trợ công dân với tinh thần chia sẻ cao nhất thì mới có thể làm được như vậy".

Anh Hoàng Gia Đức (tạm trú tại Trường Mầm non Thạch Thắng) nhận xét: “Các lực lượng làm việc đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc kiểm soát kỹ công dân ngay từ vòng ngoài. Nhờ đó, đem lại sự yên tâm, tin tưởng cho những người đang tạm trú tại các điểm”.

Siết chặt quản lý - đảm bảo an toàn

Mẫu thức ăn hàng ngày đều được lưu lại để thuận tiện trong việc theo dõi thực đơn

Đến ngày 8/4, Thạch Hà đã lấy mẫu xét nghiệm 209 trường hợp, cụ thể có 176 trường hợp âm tính, 1 trường hợp dương tính đã chuyển Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để điều trị; có 33 trường hợp đang chờ kết quả.

Trong 35 trường hợp F1, 27 trường hợp F2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện cũng đã sắp xếp, chuẩn bị cơ sở vật chất tại Bệnh viện Đa khoa huyện và 2 trạm y tế (Thạch Sơn và Thạch Thanh cũ) cho người tạm trú. Các trường hợp F1 và F2 đều được cách ly riêng biệt mỗi người một phòng theo quy định, đảm bảo an toàn về khoảng cách (2m), sinh hoạt. Các công dân tại điểm tạm trú đều được kiểm tra sức khỏe hàng ngày

“Thạch Hà đang tiếp tục rà soát các trường hợp tiếp xúc với những người đã dương tính; bố trí các điểm cách ly tập trung phù hợp để đón công dân.

Hiện, Ban Chỉ đạo cũng chuẩn bị kỹ các phương án, địa điểm tạm trú dự phòng cho công dân. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở ban điều hành cơ sở cách ly tập trung giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp, sinh hoạt...”, Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân khẳng định.

Dương Vinh