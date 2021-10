Từ 7h sáng nay, Cẩm Xuyên kết thúc cách ly xã hội tại Cẩm Lộc và Cẩm Lĩnh

Từ 7h ngày 15/10, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) chính thức kết thúc thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở 2 xã: Cẩm Lộc và Cẩm Lĩnh.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình vừa ký Quyết định số 277/QĐ-BCĐ và Quyết định số 278/QĐ-BCĐ về việc kết thúc thời gian áp dụng cách ly xã hội tại xã Cẩm Lộc và xã Cẩm Lĩnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trực chốt tại thôn Minh Lộc, xã Cẩm Lộc.

Cụ thể: tại xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên kết thúc thời gian áp dụng cách ly xã hội tại tổ liên gia số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 của thôn Minh Lộc, xã Cẩm Lộc với 215 hộ dân/713 nhân khẩu; tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên kết thúc áp dụng cách ly xã hội tại tổ liên gia số 2 của thôn 2, xã Cẩm Lĩnh với 26 hộ dân/73 nhân khẩu.

Trước đó, ngày 16/9, sau khi phát hiện các ca nhiễm COVID-19 tại thôn Minh Lộc, xã Cẩm Lộc, UBND huyện Cẩm Xuyên đã ban hành quyết định về việc cách ly xã hội vùng có dịch trên địa bàn 2 xã: Cẩm Lộc và Cẩm Lĩnh nhằm đảm bảo công tác phòng chống COVID-19. Phạm vi cách ly thuộc tổ liên gia số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 của thôn Minh Lộc, xã Cẩm Lộc với 215 hộ dân/713 nhân khẩu và tổ liên gia số 2 của thôn 2, xã Cẩm Lĩnh với 26 hộ dân/73 nhân khẩu.

Ủy ban MTTQ xã Cẩm Lĩnh tặng quà cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa.

Để triển khai việc kết thúc cách ly xã hội, UBND huyện Cẩm Xuyên giao các xã Cẩm Lộc và xã Cẩm Lĩnh chủ trì, phối hợp Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm y tế huyện và các đơn vị liên quan dỡ bỏ các chốt kiểm soát đảo đảm an ninh, an toàn, trật tự theo quy định.

Ca bệnh trong cộng đồng xã Cẩm Lộc và xã Cẩm Lĩnh hiện nay đã được kiểm soát nên địa phương quyết định kết thúc cách ly xã hội ở 2 địa bàn này. Ngay trong sáng nay, huyện sẽ huy động lực lượng tháo dỡ 11 chốt phong tỏa ở xã Cẩm Lộc và 2 chốt phong tỏa ở xã Cẩm Lĩnh để đưa cuộc sống của người dân trở về nhịp điệu bình thường. Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình

Phan Trâm