68 giải pháp tham gia chung kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 2026

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 17 năm 2026.

Sáng 31/7, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh tổ chức chung kết Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 17 năm 2026.

Ông Bùi Khắc Bằng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi phát biểu khai mạc.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng được tổ chức nhằm khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, phát huy tư duy sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh. Đây cũng là sân chơi để các em rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo, từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành những nhà sáng chế trong tương lai.

Thông qua cuộc thi, các em có cơ hội giới thiệu những sản phẩm, giải pháp có tính ứng dụng, góp phần giải quyết các vấn đề trong học tập, đời sống và sản xuất, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong học đường.

Thí sinh tự tin giới thiệu với Ban Giám khảo các giải pháp tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 17 năm 2026.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 17 năm 2026 được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo tác giả, nhóm tác giả tham gia. Tại vòng chung kết cuộc thi năm nay có 68 giải pháp, thuộc 5 lĩnh vực gồm: bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (17 giải pháp), đồ dùng học tập (16 giải pháp), dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (14 giải pháp), phần mềm tin học (11 giải pháp) và sản phẩm thân thiện với môi trường (10 giải pháp).

Các giải pháp tham dự đều được đánh giá có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng vào thực tiễn, thể hiện niềm đam mê nghiên cứu khoa học, sự tìm tòi, sáng tạo cùng khát vọng cống hiến của học sinh Hà Tĩnh.

Thí sinh Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Ngọc Trân Châu (Trường THCS Trung Lương, phường Bắc Hồng Lĩnh) giới thiệu giải pháp "Thiết bị giám sát, cảnh báo học sinh hút thuốc lá".

Các thí sinh Trường Tiểu học Thạch Trung (phường Trần Phú) trình bày giải pháp "Xà bông cây xoan leo".

Thí sinh Phan Đức Phúc và Phan Minh Hưng (Trường Tiểu học Sơn Trà, xã Tứ Mỹ) trình bày giải pháp "Hệ thống nước mưa thông minh cho sinh hoạt và tưới cây tự động bằng năng lượng mặt trời".

Việc chấm thi được tổ chức qua 2 vòng gồm sơ khảo và chung khảo. Ở vòng sơ khảo, các tổ giám khảo đánh giá theo từng lĩnh vực để lựa chọn những giải pháp xuất sắc vào vòng tiếp theo. Tại vòng chung khảo, Hội đồng giám khảo gồm 19 thành viên sẽ xem xét, đánh giá các giải pháp nhằm lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu để trao giải.

Các giải pháp được chấm điểm dựa trên các tiêu chí như: tính mới; khả năng áp dụng vào thực tiễn; hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và xã hội so với các giải pháp tương tự đã có tại Hà Tĩnh. Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả và tổ chức lễ tổng kết, trao giải vào ngày 7/8/2026.