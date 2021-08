1 tuần, 4 lần đột nhập nhà người khác trộm cắp

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quách Phú Thành (SN 2005), ở thôn Am Thủy, xã Kim Hoa về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Quách Phú Thành.

Trước đó, ngày 25/8/2021, Công an xã Kim Hoa - Hương Sơn tiếp nhận tin báo của chị Trần Thị Hồng N. (trú tại thôn Am Thủy, xã Kim Hoa) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 14.650.000 đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Kim Hoa phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Ngày 26/8/2021, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng Quách Phú Thành là thủ phạm đã thực hiện hành vi trộm nói trên.

Tại cơ quan điều tra, Quách Phú Thành khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, khi phát hiện nhà chị Trần Thị Hồng N., trú cùng thôn thường xuyên vắng nhà nên từ ngày 18/8 đến ngày 25/8 đã 4 lần đột nhật vào nhà chị N lấy trộm tổng số tiền 14.650.000 đồng.

Hiện, vụ án tiếp tục được cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương