2 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng các cấp ở Hà Tĩnh vừa bắt giữ 2 sà lan ở Nghệ An đang khai thác cát trái phép trên sông Lam thuộc địa phận huyện Nghi Xuân.

Lực lượng chức năng bắt giữ sà lan khai thác cát trái phép ở thị trấn Xuân An.

Khoảng 0h00 phút ngày 13/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Công an thị trấn Xuân An tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Lam.

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang sà lan do Nguyễn Văn Tân (SN 1991, trú tại xã Châu Thành, Quỳ Hợp, Nghệ An) điều khiển, đang có hành vi khai thác cát trái phép tại thuỷ phận sông Lam thuộc địa phận TDP 1, thị trấn Xuân An.

Tại thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan, khối lượng cát đã khai thác trên sà lan là 16m3.

Lực lượng chức năng bắt giữ sà lan khai thác cát trái phép tại xã Xuân Hồng.

Khoảng 1 giờ sau vụ việc trên, tại thuỷ phận thôn 2, xã Xuân Hồng, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp Công an xã Xuân Hồng phát hiện, lập biên bản đối với Nguyễn Văn Quý (SN 1990, trú tại xóm 5, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đang có hành vi điều khiển xà lan khai thác cát trái phép, khối lượng cát đã khai thác trên sà lan là 9m3.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Nam