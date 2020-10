3 người chết, 1 người mất tích trong lũ lụt ở Hà Tĩnh

Lũ lụt ở Hà Tĩnh không chỉ gây ngập hàng chục nghìn ngôi mà, thiệt hại tài sản mà còn khiến 3 người chết và 1 người mất tích.

Lũ lụt khiến 90 xã ở Hà Tĩnh ngập nặng.

Do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới nên trong những ngày qua toàn tỉnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Có nhiều nơi, lượng mưa đo được từ 7h ngày 15/10 đến 4h ngày 20/10 từ 1.000 – 1.400mm.

Mưa lớn kết hợp với các hồ chứa xả lũ khiến nhiều nơi bị ngập nặng. Theo thông tin từ BCH PCTT&TKCN tỉnh, tính tới ngày 20/10, Hà Tĩnh có 90 xã bị ngập với 31.000 hộ/105.373 người. Trong đó những địa phương bị ngập nặng như huyện Cẩm Xuyên: 19 xã (13.393 hộ/43.028 người); huyện Thạch Hà 17 xã (10.588 hộ/42.232 người); TP Hà Tĩnh 14 xã, phường (2.300 hộ/4.950 người) và huyện Lộc Hà: 11 xã (3.430 hộ/10.745 người)…

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, các địa phương đã tổ chức sơ tán 13.848 hộ với 41.075 người, trong đó nhiều nhất là tại huyện Cẩm Xuyên.

Đập Làng nơi ông Nguyễn Văn Bình tử vong.

Mưa lũ không chỉ gây ngập lụt nặng, thiệt hại lớn cho các địa phương, đến thời điểm này đã khiến 3 người chết và 1 người mất tích.

Cụ thể, tại huyện Hương Khê có 1 người chết. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bình (SN 1952, xã Hương Bình) khi đi qua tràn đập Làng bị lũ cuốn trôi vào ngày 18/10.

Nạn nhân thứ 2 là ông Trần Văn Doãn (SN 1984, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) đi thả lưới đánh cá vào ngày 16/10 ở khu vực thôn Đoàn Kết, xã Thiên Lộc thì bị nước cuốn mất tích. Tới 13h30’ ngày 18/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Doãn tại thôn Đồng Sa Lạc, xã Thiên Lộc.

Nạn nhân thứ 3 là ông Nguyễn Phi Hợp (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) đi thả lưới vào lúc 21h ngày 18/10 rồi bị nước cuốn tử vong.

Trường hợp mất tích là cháu Bùi Quỳnh Ch. (SN 2018, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) khi chơi trước cửa nhà. Hiện nay người dân và chính quyền địa phương đang tổ chức tìm kiếm.

Văn Đức