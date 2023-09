Báo cáo đầy đủ, trung thực với Cục Đường bộ về hiện trạng QL1 qua Hà Tĩnh

Sáng 20/9, đoàn công tác của Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) do Phó Giám đốc Nguyễn Đức Dũng làm trưởng đoàn đã có cuộc kiểm tra hiện trường công tác khắc phục tồn tại theo biên bản kiểm tra ngày 27/7 trên tuyến quốc lộ 1 (QL1) đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh. Cùng đi có đại diện Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh, Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT, đại diện 4 huyện, thị xã (Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà và TX Hồng Lĩnh), Phòng CSGT Công an tỉnh, Văn phòng Quản lý đường bộ II.3.