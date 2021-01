Bắt 2 xe chở hàng nhập lậu trên địa bàn Hà Tĩnh

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.