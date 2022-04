Bắt đối tượng trộm tiền và điện thoại ở Cẩm Xuyên

Lợi dụng bị hại mất cảnh giác, Cao Văn Trị (SN 1976, trú tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã lấy cắp một chiếc ba lô, bên trong có 7 triệu đồng và 2 điện thoại di động.

Cao Văn Trị và tang vật bị thu giữ.

Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4/4/2022, Công an xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên) nhận được trình báo của anh Kiều Đình Quang (SN 2000, trú tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) về việc: trong quá trình trồng cây tại thôn Hoa Thám, xã Cẩm Lạc (gần sông Rác) thì bị kẻ gian lấy trộm 1 chiếc ba lô bên trong có 7 triệu đồng, 1 điện thoại OPPO A71 (trị giá khoảng 4 triệu đồng), 1 điện thoại OPPO A55 (trị giá khoảng 2 triệu đồng), cùng một số giấy tờ tuỳ thân.

Công an xã Cẩm Lạc đã phối hợp với Công an xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên), Công an xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) đã điều tra, làm rõ thủ phạm vụ trộm là Cao Văn Trị và thu giữ toàn bộ tài sản lấy cắp.

Qua đấu tranh, Cao Văn Trị đã thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài nên khi thấy sơ hở của người bị hại đã lấy cắp tài sản.

Được biết Cao Văn Trị là đối tượng thường xuyên trộm cắp vặt trên địa bàn.

Nguyễn Bảo