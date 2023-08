Bắt giữ 3 trường hợp đánh người, cướp điện thoại

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Anh Dũng, Trần Văn Uy, Võ Viết Núi về hành vi cướp tài sản.

Từ trái qua: Võ Viết Núi, Trần Anh Dũng, Trần Văn Uy tại Công an TX Kỳ Anh.

Trước đó, vào khoảng 14h30’ ngày 8/8, Công an TX Kỳ Anh nhận được tin báo của em Bùi Văn C. (SN 2008, ở xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) là học sinh Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh (phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh) bị 3 thanh thiếu niên đi trên xe máy chưa rõ biển kiểm soát khống chế, hành hung và cướp đi một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TX Kỳ đã triển khai lực lượng đấu tranh, làm rõ. Sau một thời gian tập trung điều tra, Công an TX Kỳ Anh đã xác định được các trường hợp gây ra vụ cướp nói trên là Trần Anh Dũng (SN 2007), Trần Văn Uy (SN 2004) và Võ Viết Núi (SN 2007), đều trú tại TDP Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh.

Tại cơ quan điều tra, các trường hợp này khai nhận: sáng ngày 8/8, Trần Anh Dũng, Trần Văn Uy và Võ Viết Núi gặp nhau tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh để gặp một số người bạn nhằm giải quyết việc cá nhân. Khi thấy em Bùi Văn C. đang đi phía bên kia đường thì nảy sinh ý định cướp tài sản.

Cả 3 đã ép, bắt em C. ngồi lên xe rồi chạy xuống vườn tràm ngay đối diện đường vào cổng chính Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, cách đường quốc lộ 1 tầm 150m. Tại đây, Dũng liền giật điện thoại từ tay em C. Khi em C. đòi lại điện thoại thì bị Uy dùng tay đấm vào lưng và mặt. Sau đó, cả 3 điều khiển xe máy bỏ đi và mang điện thoại bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Công an TX Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.

Hùng Cường