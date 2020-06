Cháy rừng đe dọa đường dây, Điện lực Hương Sơn chủ động phòng ngừa sự cố

Điện lực Hương Sơn hiện đang quản lý 308 trạm biến áp, 330km đường dây trung thế và hơn 800km đường dây hạ thế. Trong đó, có hơn ¼ khối lượng đường dây trung thế chạy qua khu vực rừng núi, trong mùa nắng nóng có nguy cơ cháy nổ cao. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện, đơn vị đã chủ động các biện pháp như: phát quang hành lang an toàn lưới điện, tập trung xử lý các khiếm khuyết trên lưới… đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.