Công an Cẩm Xuyên giúp dân kêu gọi máy gặt về, củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng vi phạm

Trước thông tin người dân phản ánh một số đối tượng gây bất lợi cho việc thu hoạch lúa xuân, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã vào cuộc làm rõ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Những ngày qua, người dân xã Cẩm Hưng bức xúc trước việc lúa đã chín nhưng không có máy gặt để thu hoạch.

Sáng ngày 16/5, Báo Hà Tĩnh đăng tải bài viết “Vì sao nhiều thôn ở Cẩm Hưng không tiếp cận được với máy gặt?!”phản ánh tình trạng ở nhiều thôn của xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên hiện đang gặp khó khăn trong việc thu hoạch lúa xuân do không có máy gặt. Người dân nghi ngờ có dấu hiệu “bảo kê” nên máy gặt không dám về gặt, dù lúa đã chín vàng khắp nơi.

Sau khi thông tin được đăng tải, vào chiều cùng ngày (16/5), Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo và trực tiếp cùng các cán bộ của đơn vị kiểm tra tình hình thực tế tại một số thôn của xã Cẩm Hưng.

Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (áo trắng) trao đổi với người dân xã Cẩm Hưng về các vấn đề liên quan tới thu hoạch lúa xuân.

Trao đổi với Báo Hà Tĩnh, Thượng tá Phan Ngọc Tố cho biết, trước khi bước vào mùa gặt, đơn vị đã giao trách nhiệm cho lực lượng công an các xã, thị trấn nắm chắc tình hình, không để xảy ra tình trạng “bảo kê” máy gặt.

Trường hợp phát hiện các vụ việc gât mất an ninh trật tự thì phải khẩn trương vào cuộc xác minh, kiên quyết xử lý nghiêm. Với vụ việc phức tạp thì phải báo cáo lên Công an huyện để có biện pháp xử lý.

Theo Thượng tá Phan Ngọc Tố, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số lượng máy gặt từ các tỉnh tới Hà Tĩnh ít hơn nhiều so với các năm trước. Việc này gây khó khăn cho tiến độ thu hoạch lúa xuân ở các địa phương, trong đó có xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên.

Trên thực tế, trước mùa gặt, có một số người đứng ra ký hợp đồng với các thôn ở xã Cẩm Hưng nội dung sẽ chịu trách nhiệm việc thuê máy gặt. Tuy nhiên, sau đó, những người này lại không thuê được máy. Việc không có máy gặt để thu hoạch lúa khiến người dân bức xúc.

Máy gặt được huy động thêm để giúp người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa.

“Trước thông tin người dân phản ánh về tình trạng “bảo kê” máy gặt, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc làm rõ. Qua xác minh, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên chưa xảy ra tình trạng “bảo kê” máy gặt. Tuy nhiên, có sự việc một vài đối tượng ở thôn Hưng Thắng đứng ra thu tiền “phần trăm” từ máy gặt mà người dân gọi về”, Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên khẳng định.

Thông tin cụ thể hơn về vụ việc ở thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng, Trung tá Hà Huy Hưng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên cho hay, 2 đối tượng này là Hà Huy Giáp và Lê Văn Đường, cùng trú trên địa bàn thôn Hưng Thắng.

Khi bị triệu tập làm việc, Giáp và Đường đã khai nhận toàn bộ sự việc. Tổng số tiền “phần trăm” mà 2 người này lấy từ chủ máy gặt người Cẩm Thịnh là 1,9 triệu đồng. Đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch của tỉnh, các địa phương phấn đấu hoàn thành thu hoạch lúa xuân trước 20/5.

Trước việc xã Cẩm Hưng thiếu máy gặt, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo công an các địa phương kêu gọi thêm máy về gặt lúa cho bà con. Tính tới chiều 16/5, tổng số máy gặt trên địa bàn xã này là hơn 10 máy. Tiến độ thu hoạch lúa cũng được đẩy nhanh hơn so với những ngày trước.

Văn Đức