Phòng dịch Covid-19, Hà Tĩnh “quản chặt” máy gặt thuê từ tỉnh khác

Các địa phương ở Hà Tĩnh đang siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi thu hoạch lúa vụ xuân, nhất là việc sẽ có nhiều máy gặt đập liên hợp từ địa phương khác tới gặt thuê.

Người dân xã Tượng Sơn thu hoạch lúa xuân.

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà) bắt đầu bước vào thu hoạch vụ lúa xuân 2021. Vụ mùa này, toàn xã gieo cấy 200 ha. Theo đánh giá của địa phương, vụ mùa năm nay được mùa, năng suất trung bình dự kiến đạt từ 55 – 60 tạ/ha, cao nhất từ trước nay.

Tuy nhiên, khác với các năm trước, vụ thu hoạch năm nay gặp khó khăn hơn bởi xã Tượng Sơn đã ghi nhận một trường hợp dương tính Covid-19. Hiện địa phương đang phải cách ly 24 hộ dân với 94 nhân khẩu tại 2 thôn Bắc Bình (3 hộ) và Sâm Lộc (21 hộ).

Người dân xã Tượng Sơn chủ động gặt tay với diện tích lúa bị ngã, đổ do mưa to gió lớn vào ngày 26/4.

“Vụ mùa trước, có 7-8 máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa cho bà con, năm nay, các máy chưa về nhiều. Để đảm bảo tiến độ thu hoạch lúa xuân, chúng tôi đang tích cực liên hệ với chủ máy ở các xã lân cận về gặt cho dân.

Các chủ máy từ địa phương khác tới gặt lúa trên địa bàn bắt buộc phải đăng ký, báo cáo với chính quyền địa phương. Việc này vừa để thống nhất về giá gặt lúa, tránh các trường hợp “tranh giành địa bàn” gây mất an ninh trật tự, đồng thời chấp hành nghiêm biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như: khai báo y tế, thực hiện 5K... Với các chủ máy không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm..”, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn Dương Kim Huy thông tin.

Theo nhiều người dân, với các diện tích lúa xuân bị ngã, đổ thì giá gặt máy sẽ cao hơn so với mức trung bình.

Tương tự, xã Thạch Đài (Thạch Hà) cũng đang tất bật thu hoạch với 432 ha lúa xuân khi thời tiết nắng ráo. Ngay từ đầu vụ, chính quyền địa phương đã giao cho lực lượng công an xã nắm bắt số lượng máy gặt hoạt động trên địa bàn. Mùa vụ trước có khoảng 15 máy gặt đập liên hợp trong xã và các địa phương khác, trong đó có những máy từ các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An – những tỉnh thời điểm này đã ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, tới gặt thuê.

“Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngoài việc phải đăng ký với xã để thỏa thuận, thống nhất mức giá gặt lúa thì chủ máy phải khai báo y tế, đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách an toàn trong quá trình làm việc”, ông Dương Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Đài cho biết.

Lúa vụ xuân ở Hà Tĩnh đã chín, bắt đầu bước vào vụ thu hoạch.

Vụ xuân năm nay, toàn huyện Thạch Hà gieo cấy gần 8.200 ha lúa vụ xuân. Theo đánh giá của Phòng NN&PTNT huyện, năng suất dự kiến đạt 60 tạ/ha, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Sáu cho biết: "Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, địa phương đang chỉ đạo các xã huy động tối đa nhân lực, phương tiện cơ giới thu hoạch nhanh gọn các trà lúa vụ xuân 2021, phấn đấu hoàn thành trước 20/5. Các hộ dân bị cách ly tại xã Việt Tiến và xã Tượng Sơn thì địa phương sẽ hỗ trợ thu hoạch cũng như tiêu thụ lúa tươi…

Huyện yêu cầu các xã phải tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế trong quá trình thu hoạch lúa xuân”.

Năng suất lúa vụ xuân năm nay ở Thạch Hà đạt sản lượng cao trong nhiều năm trở lại đây.

Với 9.500 ha lúa xuân, thời điểm này, các địa phương ở huyện Can Lộc cũng đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch.

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự cũng như công tác phòng dịch Covid-19, huyện Can Lộc đã chỉ đạo các địa phương thống nhất về mức giá, đồng thời yêu cầu chủ máy gặt chấp hành nghiêm túc biện pháp phòng dịch, đăng ký tạm trú với công an xã nếu muốn ở lại nhà dân trong thời gian thu hoạch lúa.

Các địa phương ở Hà Tĩnh đang quản lý chặt chẽ chủ máy từ các vùng khác tới gặt thuê.

“Việc đảm bảo tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân khi thời tiết thuận lợi là rất cần thiết, tuy nhiên, chúng tôi cũng chỉ đạo các địa phương không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường khuyến cáo người dân không tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang đầy đủ; các chủ máy tới từ địa phương khác phải khai báo y tế đầy đủ, thực hiện các biện pháp phòng dịch...”, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường cho hay.

Văn Đức