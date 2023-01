Công an cấp xã ở Hà Tĩnh chuẩn bị các điều kiện thực hiện quản lý công dân qua mã định danh

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đi kiểm tra công tác đảm bảo ANTT các ngày nghỉ lễ, chế độ trực; kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án 06, kích hoạt mã định danh điện tử mức độ 2 tại Công an thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn) và công an các xã: Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc); Lâm Trung Thủy, Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ).