Công an Hà Tĩnh xử lý nghiêm thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng

Các trường hợp thanh thiếu niên, học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, “bốc đầu” xe... đều bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh xử lý nghiêm.

6 thanh thiếu niên sử dụng 3 mô tô có hành vi “bốc đầu” xe khi tham gia giao thông trên đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh vào đêm 3/2.

Quen biết nhau qua mạng xã hội, N.T.A. (SN 2005, trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) và 5 thanh thiếu niên khác gồm: P.V.C. (SN 2007), N.V.A. (SN 2007) cùng trú xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên; N.H.D. (SN 2006, trú xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên); L.V.T (SN 2006, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) và N.N.T. (SN 2006, trú xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) thường xuyên trao đổi qua lại.

Qua các cuộc nói chuyện, 6 thanh thiếu niên này “thống nhất” với nhau việc sử dụng xe máy, chọn các tuyến đường đẹp, rộng ở TP Hà Tĩnh để “bốc đầu” phương tiện và quay clip, tung lên mạng xã hội nhằm “câu like”.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, các thanh thiếu niên thừa nhận hành vi “bốc đầu” xe khi tham gia giao thông, gây mất trật tự ATGT và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Vào tối 3/2, N.T.A. cùng 5 thanh thiếu niên đeo khẩu trang, đi trên 3 xe mô tô không gắn biển số chạy với tốc độ cao và thực hiện hành động “bốc đầu” xe trên tuyến đường Trần Phú (TP Hà Tĩnh). Hành vi của nhóm thanh thiếu niên đã bị người đi đường ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

Nhanh chóng nhập cuộc xác minh, trưa ngày hôm sau (4/2), Công an TP Hà Tĩnh đã làm rõ danh tính 6 thanh thiếu niên và triệu tập làm việc. Quá trình làm việc, nhóm thanh thiếu niên thừa nhận hành vi sai phạm.

Đội CSGT - TT Công an TP Hà Tĩnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh trên địa bàn vào đầu năm học 2022 - 2023.

Thượng tá Bùi Đức Thuận – Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho hay: Thời gian qua, lực lượng chức năng nói chung và Công an TP Hà Tĩnh nói riêng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho thanh thiếu niên, học sinh. Nhìn chung, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của thanh thiếu niên, học sinh đã được nâng cao.

Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận cố tình vi phạm pháp luật về ATGT với các lỗi phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện mô tô khi chưa đủ tuổi quy định... Một số trường hợp còn chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, “bốc đầu” xe, gây mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT).

Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ở nút giao đường Hà Tôn Mục - Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh vào chiều 19/2.

Trước thực trạng này, Công an TP Hà Tĩnh đã tiếp tục huy động lực lượng, triển khai kế hoạch xử lý các trường hợp vi phạm, trong đó tập trung vào thanh thiếu niên.

Tính từ đầu tháng 2 tới nay, đơn vị đã xử lý 38 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm, chủ yếu các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe; qua đó, xử phạt số tiền gần 45 triệu đồng và tạm giữ 22 xe mô tô.

Công an TP Hà Tĩnh xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên và học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Cùng với Công an TP Hà Tĩnh, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng chủ động tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên và học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, “bốc đầu” xe, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngày 19/1, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khởi tố vụ án với hành vi gây rối trật tự công cộng đối với nhóm thanh thiếu niên “bốc đầu” xe máy, quay clip “câu view” tại khu vực vòng xuyến quốc lộ 12C (đoạn qua xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh), quốc lộ 1 đường tránh TX Kỳ Anh (đoạn qua phường Kỳ Trinh).

Việc tập trung tuần tra, xử lý nghiêm các thanh thiếu niên, học sinh có hành vi vi phạm khi điều khiển phương tiện giao thông cũng được 2 tổ công tác đặc biệt (tổ 238 và tổ 256) Công an Hà Tĩnh chú trọng.

Trong quá trình tuần tra xử lý, thành viên 2 tổ công tác đã phối hợp chặt chẽ cùng CSGT các địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm các quy định về pháp luật ATGT.

Các trường hợp thanh thiếu niên và học sinh vi phạm về ATGT bị lực lượng chức năng tuần tra phát hiện, xử lý.

Theo thống kê, trong 1.360 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT bị 2 tổ công tác lập biên bản xử lý có 132 trường hợp là thanh thiếu niên, học sinh. Lỗi vi phạm chủ yếu: điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe, chạy xe quá tốc độ, lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn...

Ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng còn ra quyết định xử phạt các chủ xe về hành vi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện để điều khiển, cũng như gửi thông báo về nhà trường đối với các trường hợp là học sinh, để phối hợp giáo dục, quản lý.

Việc phát hiện, xử lý nghiêm các thanh thiếu niên và học sinh vi phạm pháp luật về ATGT nhằm tạo sức răn đe.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh cho hay: Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và trật tự ATGT trên địa bàn, thời gian tới, các tổ công tác đặc biệt và công an các địa phương sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động và kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh vi phạm luật giao thông để tạo tính răn đe, giáo dục và góp phần hạn chế thấp nhất các vụ TNGT, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường.

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT của thanh thiếu niên, học sinh, bên cạnh công tác tuần tra, xử lý của các ngành chức năng, rất cần sự đồng hành của nhà trường và gia đình trong giáo dục con em, học sinh nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, từ đó hạn chế tối đa các vụ TNGT có thể xảy ra.

Văn Đức - Hồng Nhung