Công an TP Hà Tĩnh xử phạt 7 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn

Trong vòng 3 tiếng đồng hồ (20h – 23h ngày 13/12), tổ công tác Công an TP Hà Tĩnh ra quân kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm giao thông theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, xử phạt 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền 22 triệu đồng.

Đúng 20h ngày 13/12, tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội CSGT – Trật tự (Công an TP Hà Tĩnh) đã thực hiện lệnh ra quân kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm giao thông theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Khu vực tổ công tác chọn để thực hiện nhiệm vụ là các tuyến đường như: Hàm Nghi, Lê Duẩn, Trần Phú...

Khi tổ công tác lập chốt gần nút giao đường Lê Duẩn và Hàm Nghi, một số tài xế có sử dụng rượu, bia đã phát hiện, lái xe vào các tuyến đường nhỏ để trốn tránh lực lượng chức năng.

Phương án tuần tra lưu động được tổ công tác thực hiện. Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (trong đó 6 trường hợp xe mô tô, 1 trường hợp xe ô tô), tổng số tiền phạt 22 triệu đồng.

Quá trình đo nồng độ cồn, mỗi tài xế đều được dùng riêng ống thổi. Tài xế không cần thổi trực tiếp lên phễu mà có khoảng cách, vừa đảm bảo an toàn mà vẫn cho ra kết quả chính xác.

Đáng chú ý, trong số những tài xế vi phạm nồng độ cồn mà lực lượng chức năng xử lý trong tối ngày 13/12 có trường hợp là phụ nữ, vi phạm nồng độ 0,469 mg/lít khí thở.

Theo đánh giá của tổ công tác thì trong quá trình thực hiện việc kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm giao thông theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hầu hết người dân khi tham gia giao thông chấp hành tốt, hợp tác với lực lượng CSGT. So với thời gian trước, số lượng người vi phạm đã giảm mạnh. Thời gian trước, trong sau tết Nguyên đán, lực lượng Công an TP Hà Tĩnh sẽ tiến hành ra quân kiểm tra, xử lý các tài xế vi phạm nồng cồn nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân TP Hà Tĩnh đón tết an lành.

Trong gần 12 tháng qua kể từ ngày 1/1 đến ngày 12/12, Công an TP Hà Tĩnh đã kiểm tra xử phạt 700 trường hợp tài xế sau khi sử dụng rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tổng số tiền xử phạt là 2 tỷ đồng.

Anh Tấn