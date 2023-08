Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân Hà Tĩnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Trước nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp nghỉ lễ 2/9, các doanh nghiệp vận tải, bến xe ở Hà Tĩnh sẵn sàng kế hoạch phục vụ hành khách, đảm bảo thông suốt, thuận lợi.

Các nhà xe ở Hà Tĩnh sẵn sàng phương tiện phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục (1 - 4/9). Thời gian nghỉ dài, nhiều người đã lên kế hoạch đi du lịch hoặc về quê, dự báo lượng hành khách sẽ tăng mạnh.

Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh Bùi Phan Lương cho hay: Thời điểm này, trung bình mỗi ngày có 65 – 70 lượt phương tiện xuất bến. Vào kỳ nghỉ lễ, lượng hành khách tăng lên, số xe xuất bến dự kiến tăng lên 85 – 90 lượt. Tuy vậy, lưu lượng hành khách sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt những tỉnh, thành phố có các điểm tham quan, du lịch và có chặng đường di chuyển không quá xa từ Hà Tĩnh. Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng lên như Hà Tĩnh đi – về Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng…

Lượng hành khách sử dụng xe khách đi lại trong dịp nghỉ lễ 2/9 dự kiến tăng cao.

Ghi nhận cho thấy, thời điểm này, vé xe từ các tỉnh, thành phố ở miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội hay các địa phương ở miền Trung (Huế, Đà Nẵng) về Hà Tĩnh các ngày trước lễ (30 – 31/8) và từ Hà Tĩnh đi các tỉnh, thành phố những ngày sau lễ (4 – 5/9) cơ bản được bán hết.

Dù là dịp nghỉ lễ nhưng giá vé xe khách chạy tuyến cố định không tăng so với ngày thường. Đơn cử như xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội và ngược lại, giá vé dao động từ 250.000 đồng tới 450.000 đồng/hành khách, tùy từng loại xe 40 chỗ, 38 chỗ, 28 chỗ hoặc 20 chỗ.

Trong khi đó, giá vé xe khách tuyến Hà Tĩnh đi Huế, Đà Nẵng và ngược lại, ngày thường dao động từ 220.000 đồng – 400.000 đồng/vé, cũng sẽ không tăng trong dịp nghỉ lễ 2/9 này.

Giá vé xe khách các tuyến cố định ở Hà Tĩnh không tăng trong kỳ nghỉ lễ 2/9.

“Lâu nay, đơn vị luôn lấy sự phục vụ khách hàng làm thước đo nên không có tăng giá vé vào các dịp lễ tết và kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay cũng vậy. Nhà xe đang tập trung nâng cấp chất lượng phương tiện, thái độ phục vụ nhân viên để “giữ chân” hành khách”, anh Nguyễn Huy Khánh – Giám đốc Công ty TNHH Vân Truyền – đơn vị có 10 đầu xe chạy tuyến Hà Tĩnh đi Huế, Đà Nẵng và ngược lại, cho hay.

Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh Bùi Phan Lương nhìn nhận, dù lượng khách, lượng xe dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay tăng hơn so với ngày thường nhưng dự báo chỉ đạt mức tương đương lượng xe, lượng khách trong các dịp nghỉ lễ những năm trước và các doanh nghiệp vận tải (DNVT) trên địa bàn tỉnh đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên, các nhà xe vẫn cần có xe dự phòng để kịp thời giải tỏa vào các thời gian cao điểm tại các tuyến có lượng khách đột biến.

Trong những năm qua, các nhà xe chạy tuyến cố định ở Hà Tĩnh chú trọng đầu tư, nâng cấp phương tiện để phục vụ hành khách.

Ông Nguyễn Quang Sơn – Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT Hà Tĩnh) cho hay: Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân được thuận lợi, an toàn, Sở GTVT yêu cầu các DNVT chuẩn bị phương án tổ chức vận tải phù hợp, kể cả phương án tăng cường, dự phòng phương tiện và công tác đảm bảo ATGT; kiểm tra chặt chẽ các điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến. Yêu cầu lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải thực hiện đúng quy định về thời gian lái xe, tốc độ chạy xe, chở đúng số người quy định, chạy đúng luồng tuyến, tuyệt đối không được uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện.

Các nhà xe phải niêm yết đầy đủ các thông tin theo quy định, nhất là trong khoang hành khách phải niêm yết biển số xe, số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng để hành khách biết, phản ánh. Tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe để theo dõi chặt chẽ hoạt động của phương tiện và lái xe; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với các trường hợp lái xe vi phạm…

CSGT Công an Hà Tĩnh tuyên truyền việc chấp hành pháp luật về ATGT trong kinh doanh vận tải hành khách đối với các nhà xe trên địa bàn tỉnh.

Tại bến xe khách ở TP Hà Tĩnh giao cho Công ty cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh, tại bến xe Tây Sơn giao Công ty CP Vận tải Thọ Lam, mỗi đơn vị chuẩn bị 2 xe buýt trên 25 chổ để tăng cường vận chuyển khách trong các ngày nghỉ lễ khi có yêu cầu của Sở GTVT. Các bến xe phải xây dựng kế hoạch tổng thể công tác phục vụ vận tải khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 gửi về Sở GTVT trước ngày 28/8/2023; có phương án sắp xếp điều tiết phương tiện ra vào bến đảm bảo trật tự, an toàn và tránh ùn tắc trong và xung quanh khu vực bến xe. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện trước khi xuất bến, kiên quyết không cho xuất bến đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện theo quy định.

Các hành vi vi phạm trong vận tải hành khách sẽ bị ngành chức năng xử lý nghiêm.

Ngoài ra, cần thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và người dân về các chủ trương, kế hoạch phục vụ và đồng thời cảnh báo, khuyến cáo những hành vi vi phạm nếu có sẽ được xử lý nghiêm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng (thanh tra giao thông, CSGT và lực lượng công an khác) có phương án đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.

Lực lượng thanh tra giao thông tăng cường công tác phối hợp với lực lượng chức năng trong việc kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện kinh doanh vận tải, người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng ngành công an kiểm tra, xử lý vấn nạn “xe dù”, “bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định” trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức lên phương án phân luồng giao thông hợp lý, giảm tối đa tình trạng ùn tắc giao thông tại các vị trí xung yếu trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Thạch Quý