Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm thanh niên chém người trong quán ăn vặt

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố Phạm Văn Nam (SN 2001) và L.N.H.N, Đ.H.Q (cùng SN 2006), trú tại xã Thạch Kim (Lộc Hà) về tội cố ý gây thương tích.

Các đối tượng tại cơ quan Công an huyện Lộc Hà

Trước đó, Công an huyện Lộc Hà tiếp nhận nguồn tin, vào khoảng 21 giờ ngày 26/11, tại thị trấn Lộc Hà, N.Q.A (SN 2005, trú tại xã Thịnh Lộc, Lộc Hà) bị một nhóm đối tượng dùng hung khí đánh gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà phối hợp Công an thị trấn Lộc Hà tiến hành điều tra, làm rõ: Phạm Văn Nam, L.N.H.N, Đ.H.Q và H.T.Q (SN 2007) là thủ phạm của vụ cố ý gây thương tích nói trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào khoảng thời gian trên, tại một quán ăn vặt ở thị trấn Lộc Hà, các đối tượng gặp N.Q.A. Do có mâu thuẫn từ trước nên cả nhóm đã lên kế hoạch và chuẩn bị các loại hung khí như: kiếm, gậy ba khúc, cần đạp nổ xe máy để chặn đánh A.

Các đối tượng theo dõi nạn nhân từ quán rồi đuổi đánh A. Trong đó, Phạm Văn Nam dùng kiếm chém gần đứt lìa ba ngón ở bàn tay phải của A; các đối tượng khác dùng hung khí đánh, đá liên tiếp khiến A. bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Hà đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Nam.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích”, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Nam.

Vụ án đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Huyền