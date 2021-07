Hà Tĩnh: Khởi tố thêm 13 bị can trong đường dây lừa đảo liên tỉnh tuyển CTV bán hàng online

(Baohatinh.vn) - Mở rộng điều tra vụ án Lê Huy Nhật (SN 1993, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và đồng phạm can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố thêm 13 bị can.