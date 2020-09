Hà Tĩnh: Nghi án con rể đâm mẹ vợ và 2 chị vợ thương vong

Vụ án mạng vừa xảy ra trong căn nhà ở ngõ 141 - đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh làm 1 người tử vong, 2 người khác bị thương.

Cập nhật mới nhất: Công an Hà Tĩnh bắt gọn đối tượng sát hại chị gái của vợ, lẩn trốn ở Nghệ An Sau khi ra tay đâm thương vong 3 người nhà của vợ tại phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh), Lê Minh Hải (SN 1983, trú tại TDP 7, phường Hà Huy Tập) đã nhanh chóng lẩn trốn ra thị trấn Hưng Nguyên (Hưng Nguyên, Nghệ An).

Ngôi nhà bà V. - nơi xảy ra vụ án mạng.

Vào khoảng 13h15 phút ngày 28/9, người dân ở TDP 4, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh nghe tiếng kêu cứu phát ra ở ngôi nhà của bà Nguyễn Thị V. (71 tuổi) ở số 59 ngõ 141 đường Nguyễn Xí.

Lúc chạy tới, người dân phát hiện bà V. cùng 2 người con gái là chị Bùi Thị Nh. và chị Bùi Thị H. đều bị đâm trọng thương. Thời điểm này, họ cũng nhìn thấy H. - con rể bà V. rời khỏi căn nhà.

Do vết thương nặng, chị Bùi Thị Nh. đã tử vong. Bà V. và con gái tên H. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Theo người dân địa phương, H. - nghi can gây ra vụ việc, lấy chị Bùi Thị D. (con gái bà V.) và đã có 1 người con 13 tuổi nhưng hiện đang ly thân.

Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ghi nhận tại Khoa Cấp cứu chống độc - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, bệnh nhân Bùi Thị H. bị một vết thương thấu ngực; bệnh nhân Nguyễn Thị V. bị vết thương thấu bụng, hiện đang tích cực được cứu chữa.

Nhận thông tin về vụ việc, Công an TP Hà Tĩnh đang phối hợp với Công an phường Hà Huy Tập phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân, đồng thời truy bắt nghi can.

Nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn gia đình.

Tấn - Đức