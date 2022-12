Hà Tĩnh: Phát hiện 415 kg sản phẩm động vật bẩn đang chờ bán ra thị trường

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Sỹ Nhân (xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang tập kết 415 kg sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tung ra thị trường dịp cuối năm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà ông Nguyễn Sỹ Nhân 3 tủ lạnh đựng sản phẩm động vật như chân, mui, tai, đuôi bò...

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an xã Tân Lâm Hương và Trung tâm Thú ý huyện Thạch kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh thực phẩm của ông Nguyễn Sỹ Nhân (SN 1955, trú tại thôn Trung Thành, xã Tân Lâm Hương) đang tập kết 415 kg sản phẩm động vật không đảm bảo vệ an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y.

Các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng trọng lượng 415 kg.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 tủ lạnh đựng sản phẩm động vật như: chân, mui, tai, đuôi bò…với tổng trọng lượng 415 kg đã biến đổi màu sắc, có dấu hiệu hư hỏng, không đủ điều kiện để kinh doanh thực phẩm.

Số sản phẩm động vật này đã biến đổi màu sắc, có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Sỹ Nhân không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và vệ sinh an toàn thực phẩm của số sản phẩm trên. Đồng thời khai nhận, số sản phẩm động vật trên do ông thu gom tại các chợ đầu mối trên địa bàn, mang về tập kết chờ đưa ra tiêu thụ tại các quán ăn trên địa bàn huyện Thạch Hà và các địa bàn phụ cận.

Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản và tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nga Nguyễn