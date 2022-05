Hà Tĩnh: Xử phạt 4 triệu đồng một người dân dùng kích điện đánh bắt thủy sản trên sông Lam

UBND thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Đ. (SN 1986, xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An) do hành vi sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép.

Trước đó, hồi 12h ngày 5/5, lực lượng Công an thị trấn Xuân An phối hợp cùng Đội CSGT đường thủy Công an Hà Tĩnh tuần tra, kiểm soát trên sông Lam phát hiện Nguyễn Văn Đ. có hành vi sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản trái phép tại chân cầu Bến Thủy 2, thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An.

Căn cứ theo khoản 1, Điều 28 Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản”, UBND thị trấn Xuân An quyết định xử phạt Nguyễn Văn Đ. số tiền 4 triệu đồng thời tịch thu một bộ kích điện.

Theo Trung tá Ngụy Khắc Tú - Trưởng Công an thị trấn Xuân An: “Hành vi sử dụng đánh cá kích điện 3 pha là hành vi cấm, tận diệt nguồn thủy hải sản. Đồng thời, việc sử dụng kích điện nếu không may bị rò rỉ điện có thể gây hậu quả chết người”.

Đức Đồng