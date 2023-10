Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng ở TP Hà Tĩnh

Công an TP Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn Anh (SN 1997, trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối tượng Phạm Tuấn Anh lúc bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng công an các phường, xã tăng cường công tác nắm tình hình. Qua quá trình rà soát, lực lượng chức năng xác định Phạm Tuấn Anh có biểu hiện phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17/10/2023, Công an TP Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Phạm Tuấn Anh.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay như: CCCD của nhiều người vay, “giấy vay tiền” và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Trước những tài liệu chứng cứ đã thu thập, Phạm Tuấn Anh đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, Phạm Tuấn Anh trước đó đã có 1 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng” vào năm 2018. Tuy nhiên, do không có công ăn việc làm, lại muốn có thu nhập cao nên khi người khác cần tiền, Tuấn Anh sẵn sàng cho vay với điều kiện phải để lại giấy tờ tuỳ thân, viết giấy nợ và yêu cầu khách vay trả lãi từ 4.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày thì mới đồng ý cho vay.

Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh làm rõ: Từ cuối năm 2021 đến thời điểm bị bắt, đối tượng Phạm Tuấn Anh đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh và các khu vực lân cận vay với mức lãi suất từ 4.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thu lợi bất chính 112.834.000 đồng.

Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

H.S