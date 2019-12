Lợi dụng sơ hở, dỡ mái nhà dân trộm cắp tài sản

Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, bắt 3 đối tượng: Lê Văn Tuấn (SN 1996), Nguyễn Văn Thắng (SN 1995) và Hoàng Bá Anh (SN 1980) cùng trú tại xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh).

Từ trái qua phải: Nguyễn Văn Thắng, Lê Văn Tuấn và Hoàng Bá Anh

Trước đó, trên địa bàn huyện Kỳ Anh liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản với cùng phương thức, thủ đoạn: Các đối tượng lợi dụng sơ hở của nhà dân vào ban đêm để đột nhập từ cửa chính, mái nhà, lấy cắp tài sản có giá trị, dễ mang đi như điện thoại di động, máy tính xách tay, tiền mặt…

Công an huyện Kỳ Anh đã xác lập Chuyên án CAH-0918 để đấu tranh làm rõ, đến ngày 17/12/2019 đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng: Lê Văn Tuấn (đã có tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”), Nguyễn Văn Thắng về hành vi trộm cắp tài sản và Hoàng Bá Anh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Lê Văn Tuấn và Nguyễn Văn Thắng trực tiếp thực hiện hành vi đột nhập vào nhà dân để lấy cắp tài sản, sau đó đưa cho Hoàng Bá Anh để tiêu thụ, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Các đối tượng đã thực hiện trót lọt 14 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Kỳ Anh từ tháng 9/2018 đến nay, với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định lên đến 100 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuấn và Nguyễn Văn Thắng về tội “Trộm cắp tài sản”, Hoàng Bá Anh về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

P.L