Mưa lớn gây ngập một số tuyến đường dân sinh ở TX Kỳ Anh

Theo Trạm Khí tượng hải văn môi trường Hoành Sơn (TX Kỳ Anh), do ảnh hưởng của đới gió đông trên cao và không khí lạnh tăng cường nên thị xã Kỳ Anh có mưa to, đến rất to. Tổng lượng mưa đo được từ 19h ngày 27/10 đến 10h sáng nay (28/10) tại khu vực Kỳ Anh là hơn 184 mm.