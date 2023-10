Nâng cao chất lượng toàn diện cho công an phường ở Hà Tĩnh

Xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực hoạt động của công an phường trên địa bàn Hà Tĩnh.

Mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” đã được hoàn thành 100% trên địa bàn phường Nam Hà.

Nam Hà là đơn vị trung tâm thành phố Hà Tĩnh, có 8 tổ dân phố, dân cư đông (trên 8.300 nhân khẩu), có nhiều cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; đặc biệt có tới 8 ngân hàng, 16 cơ sở kinh doanh vàng, bạc, 2 trung tâm thương mai lớn (Siêu thị Coopmart, chợ TP Hà Tĩnh), nhiều cơ sở kinh doanh đầu tư ngành nghề có điều kiện với 4 khách sạn, 2 nhà nghỉ, 42 hộ kinh doanh cho thuê trọ, 9 cơ sở kinh doanh karaoke, 4 cơ sở cầm đồ... Do vậy, đây là địa bàn dễ bị tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm pháp, gây mất ổn định về ANTT.

Cùng với việc triển khai nhiều giải pháp khác trong đảm bảo ANTT thì việc triển khai xây dựng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” là một trong những giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của công an phường, thực sự tạo môi trường văn minh, an toàn cho người dân.

Trung tá Phan Huy Hà – Trưởng Công an phường Nam Hà cho biết: “Để mô hình triển khai đạt hiệu quả cao nhất, thông qua các cuộc hội họp ở cơ sở, qua hệ thống loa truyền thanh phường và mạng xã hội Zalo, Facebook đơn vị đã tổ chức tuyên truyền đến tận người dân của 8 tổ dân phố những văn bản quy phạm pháp luật, quy định của tỉnh, thành phố, phường liên quan đến công tác đảm bảo trật tự đô thị và xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

Thông qua đó, vận động người dân tích cực tham gia các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại khu dân cư gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức ký cam kết thi đua giữa các khu dân cư trên địa bàn”,

Công an phường Nam Hà tuyên truyền, ký cam kết với các cơ sở kinh doanh về công tác đảm bảo ANTT, PCCC.

Đến nay, sau gần một năm triển khai mô hình (đầu năm 2023), Công phường Nam Hà đã đạt 14/22 tiêu chí Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Ngoài tiêu chí liên quan đến phương tiện, trang thiết bị hiện chưa đạt thì những tiêu chí còn lại cơ bản đã hoàn thành, chờ đánh giá, xếp loại vào cuối năm.

Công an phường Hưng Trí tiến hành tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Là địa bàn có diện tích rộng (hơn 19 km2), dân số đông (17.534 nhân khẩu) lại ở trung tâm của thị xã Kỳ Anh với nhiều cơ sở kinh doanh thu hút lưu lượng lớn người giao thương lưu trú (trên địa bàn có 6 ngân hàng, 8 cơ sở kinh doanh vàng bạc, 2 trung tâm thương mại lớn là siêu thị VinCom, chợ Kỳ Anh, 2 khách sạn, 5 nhà nghỉ, 27 hộ kinh doanh cho thuê phòng trọ, 281 cơ sở kinh doanh kết hợp với nhà ở, 1 cơ sở kinh doanh karaoke, 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ..), phường Hưng Trí là địa bàn dễ bị tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi phạm pháp.

Đặc biệt, nhiều năm trở lại nay, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch mạng lưới đô thị trên địa bàn phường Hưng Trí được đầu tư mở rộng... đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTT, nhất là những phức tạp nảy sinh liên quan đến giải phóng mặt bằng, tình trạng chợ tạm, chợ cóc gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông...

Công an phường Hưng Trí phối hợp với Công an TX Kỳ Anh làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân (1/2023).

Năm 2023, công an phường Hưng Trí là một trong 3 đơn vị được Công an tỉnh lựa chọn để triển khai xây dựng thí điểm mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

Đại úy Võ Văn Công – Phó trưởng Công an phường Hưng Trí cho biết: “Sau gần một năm triển khai xây dựng mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, nhất là tỉ lệ tội phạm đã được kéo giảm nhiều so với trước. 9 tháng năm 2023, trên địa bàn phường xẩy ra 17 vụ/22 đối tượng phạm pháp (giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2022), không có tụ điểm phức tạp về hình sự, ma tuý, tệ nạn xã hội, số người nghiện ma tuý giảm 15%...”.

Được biết, Công an phường Hưng Trí đã cơ bản hoàn thành 19/22 tiêu chí trong xây dựng mô hình Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, 3 tiêu chí còn lại (xây dựng lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc) đang được khắc phục để sớm hoàn thành vào cuối năm nay.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị là một chủ trương lớn mang tầm chiến lược, tính khả thi cao của Bộ Công an nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực hoạt động của công an phường, thực sự tạo môi trường văn minh, an toàn cho Nhân dân. Tại Hà Tĩnh, chủ trương này đã được cụ thể hoá bởi Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 31/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung xây dựng mô hình điểm tại 3 đơn vị: Công an phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh), Công an phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) và Công an phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh) để nhân rộng trong thời gian tới. Dự kiến, đến hết năm 2025, có ít nhất 30% đơn vị công an phường đạt các tiêu chí điển hình, kiểu mẫu; giai đoạn 2026 – 2030 xây dựng 100% đơn vị công an phường trên địa bàn trở thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Để đạt mục tiêu này, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình gắn với thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch bảo đảm quốc phòng, an ninh của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, huy động tối đa nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công an phường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt tham mưu, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Mai Hoàng - Văn Hùng