Ngăn chặn nguy cơ tái diễn tình trạng xe quá khổ, quá tải ở Hà Tĩnh

Trước nguy cơ tái diễn tình trạng xe quá khổ quá tải do trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai nhiều công trình, dự án, các lực lượng chức năng đã chủ động ngăn chặn.

Hiện nay, các chủ phương tiện, tài xế chấp hành khá tốt pháp luật về ATGT, trong đó có việc không chở hàng quá tải trọng.

Trong những năm trước đây, Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố khác, tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, hoạt động công khai trên nhiều tuyến dẫn tới hư hỏng kết cấu hạ tầng và gây mất trật tự an toàn giao thông (ATGT). Thực tế cũng đã có không ít vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng liên quan tới xe quá khổ, quá tải.

Thực hiện mục tiêu kiềm chế, kéo giảm TNGT bền vững, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thanh tra Bộ GTVT và UBND tỉnh, 2 lực lượng là công an và thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh đã xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch về kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm về xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng.

Lưc lượng CSGT phối hợp với Thanh tra Giao thông Hà Tĩnh kiểm tra tải trọng phương tiện, đảm bảo ATGT.

Ngoài công tác xử lý đối với các trường hợp vi phạm, CSGT, thanh tra giao thông phối hợp tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, chủ phương tiện, tài xế chấp hành nghiêm pháp luật về ATGT, chở đúng tải trọng cho phép, không thay đổi kích thước thành, thùng xe.

Với việc duy trì thường xuyên tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, năm 2022, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính 1.140 trường hợp vi phạm quá tải trọng, cơi nới thành thùng, qua đó phạt tiền trên 4,3 tỷ đồng.

Đội CSGT - TT Công an huyện Thạch Hà tuyên truyền, vận động đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng chấp hành pháp luật về tải trọng hàng hóa. Ảnh tư liệu

CSGT Hà Tĩnh cũng tổ chức các đợt tuyên truyền, ký cam kết cho 3.578 chủ phương tiện; vận động và yêu cầu cắt phần thùng cơi nới đối với 898/898 trường hợp vi phạm; tuyên truyền vận động 527 doanh nghiệp, 4.255 cá nhân, 54 nhà máy, 87 chủ bến bãi, 99 xưởng cơ khí, sửa chữa ô tô… chấp hành bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không cơi nới thành, thùng xe, vận động tháo cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế ban đầu.

Cùng đó, Thanh tra GTVT Hà Tĩnh đã lập 739 biên bản vi phạm, xử phạt số tiền 4,8 tỷ đồng, tước có thời hạn 89 GPLX, 45 giấy chứng nhận đăng ký an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; tổ chức cho hơn 250 đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải.

Xe tải đã chấp hành việc chở đúng tải trọng, không cơi nới thành thùng. Ảnh chụp xe lưu thông trên quốc lộ 15B đoạn qua thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, tình hình trật ATGT ở Hà Tĩnh có những thay đổi tích cực, phương tiện vận tải hàng hóa tham gia giao thông trên các tuyến đường vốn “nóng” về tình trạng xe quá tải, quá khổ đã giảm đáng kể.

Hiện nay, lực lượng CSGT và Thanh tra Giao thông Hà Tĩnh vẫn tiếp tục vừa tuyên truyền vừa tăng cường kiểm tra xử lý, để ngăn ngừa việc tái diễn tình trạng xe quá khổ, quá tải.

Thanh tra Giao thông Hà Tĩnh kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm tải trọng.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, CSGT toàn tỉnh lập biên bản lập biên bản 101 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá khổ, quá chiều dài, chiều cao, phạt tiền trên 680 triệu đồng; thanh tra giao thông xử phạt 18 trường hợp với số tiền 138 triệu đồng.

“Đơn vị vẫn duy trì việc tuần tra, xử lý vi phạm về ATGT trên các tuyến đường quản lý nhưng hiện nay tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng trên địa bàn Hà Tĩnh cơ bản được kiểm soát. Số trường hợp vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng đã giảm 80 - 90% so với những năm trước”, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Nguyễn Đình Minh thông tin.

Các gói thầu dự án cao tốc Bắc - Nam đang được đồng loạt triển khai ở Hà Tĩnh.

Dù tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng đã giảm hẳn, tuy nhiên, thời điểm này, địa bàn Hà Tĩnh đang vào “mùa xây dựng”, nhiều dự án trọng điểm đang triển khai nên nhu cầu vận chuyển nguồn vật liệu xây dựng (đất, đá, cát, sỏi) luôn cao, dẫn tới nguy cơ tái diễn tình trạng xe vi phạm tải trọng.

Việc xử lý xe chở quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng được CSGT Công an Hà Tĩnh thực hiện liên tục, thường xuyên, góp phần đảm bảo trật tự ATGT.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay: Xác định việc xử lý vi phạm về trật tự ATGT, trong đó tập trung vào xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSGT và công an các địa phương tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các cung đường, địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực tập trung nhiều mỏ vật liệu xây dựng, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Công an tỉnh cũng chỉ đạo các lực lượng trực tiếp làm việc, giao trách nhiệm cho các đơn vị quản lý kho, cảng, bến bãi, nhà ga, các doanh nghiệp, chủ phương tiện quản lý chặt chẽ việc bốc, xếp hàng hóa lên phương tiện ngay tại gốc, bảo đảm đúng trọng tải mới cho xuất phát.

Đại tá Đặng Hoài Sơn nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT tới các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, tài xế về chấp hành chở đúng tải trọng. Trường hợp để tái diễn tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị.”

Nguyên Khang