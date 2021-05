Nỗi lo mất ATGT từ xe tải làm rơi vãi vật liệu xây dựng xuống đường

Tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng không được che chắn cẩn thận làm rơi vãi đất, đá, cát, sỏi xuống đường diễn ra khá phổ biến ở Hà Tĩnh. Dù các ngành chức năng đã tăng cường xử phạt nhưng việc này vẫn chưa chấm dứt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Xe tải chở vật liệu xây dựng nhưng không được che chắn đúng quy định là nỗi ám ảnh với nhiều người tham gia giao thông. (Ảnh chụp trên QL1 đoạn qua phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh ngày 18/5).

Thời gian này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các công trình xây dựng ở Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ. Đây cũng được coi là thời điểm “ăn nên làm ra” của hoạt động vận tải hàng hóa, trong đó có các phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng.

Không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc tải chở đầy đất, đá, cát, sỏi di chuyển trên các tuyến đường, từ quốc lộ, tỉnh lộ cho tới đường liên xã, liên thôn. Tuy nhiên, điều đáng nói, vẫn có một số chủ phương tiện không thực hiện việc che chắn thành thùng hoặc che chắn không đúng quy định khiến vật liệu xây dựng rơi vãi trong quá trình vận chuyển.

Thời điểm nhu cầu xây dựng tăng cao, không khó để bắt gặp xe chở vật liệu xây dựng thiếu an toàn. (Ảnh chụp trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc ngày 15/5).

Đơn cử như vào cuối tháng 4 vừa qua, chiếc xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ-moóc ben mang BKS 38R – 006.99 chở đá mi bụi di chuyển trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quốc lộ 1 qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) theo hướng từ huyện Can Lộc đi TX Hồng Lĩnh. Do che bạt sơ sài, hàng lại được chở cao quá thành thùng, cộng thêm việc di chuyển với tốc độ khá nhanh đã khiến đá rơi vương vãi xuống đường.

Video xe chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi xuống đường ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Hay như trước đó, chiếc xe tải mang BKS 38C – 023.52 chở vật liệu xây dựng chạy trên tuyến đường ĐT 547, đoạn qua xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà cũng che bạt không cẩn thận khiến đá dăm rơi xuống đường.

Trước các tình huống này, những phương tiện đi phía sau 2 phương tiện đều phải đánh lái tránh sang làn đường khác để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Bụi từ việc vật liệu xây dựng rơi xuống đường ảnh hướng tới người tham gia giao thông. (Ảnh chụp trên đường Ngô Quyền, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh ngày 15/5).

“Di chuyển trên đường, tôi thấy có khá nhiều xe tải, xe ben chở vật liệu xây dựng nhưng không được che chắn cẩn thận, làm rơi vãi ra đường. Người tham gia giao thông, nhất là với người đi xe máy, nếu không chú ý rất dễ bị trượt ngã. Tôi thường phải chủ động tránh xa mỗi khi gặp các xe này” - anh Trần Viết Nam (SN 1989, trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) chia sẻ.

Đá dơi rơi trên mặt đường quốc lộ 1, đoạn qua xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc. (Ảnh chụp ngày 18/5).

Theo ghi nhận của Báo Hà Tĩnh, thời gian qua, tình trạng xe tải chở đất, đá, cát, sỏi không được che chắn cẩn thận làm rơi vãi vật liệu xây dựng diễn ra khá phổ biến ở Hà Tĩnh, đặc biệt là các tuyến đường xung quanh khu vực tập trung các mỏ vật liệu xây dựng, bãi tập kết vật liệu xây dựng. Phần lớn những xe này đều có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải.

Xe tải chở gạch nhưng che đậy rất sơ sài, gây mất an toàn giao thông. (Ảnh chụp trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc ngày 18/5).

Vật liệu xây dựng được chất vượt quá thùng xe nên trong quá trình lưu thông, chỉ cần phanh gấp hoặc là gặp đoạn đường xóc là đất, đá, cát, sỏi trên xe rơi xuống đường có thể gây nguy hiểm đối với những phương tiện lưu thông phía sau.

Với những người đi xe máy thì có thể nguy hiểm tới tính mạng nếu chẳng may gặp đất đá rơi từ trên xe tải phía trước văng vào người. Còn đối với những người đi xe ô tô thì việc vỡ kính chắn gió hay bị móp vỏ xe do bị đất đá rơi từ những xe chở vật liệu xây dựng không phải là chuyện hiếm.

Công nhân của Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh thu dọn vật liệu xây dựng rơi vãi. (Ảnh chụp trên QL 1, đoạn qua phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh ngày 18/5).

Theo Điều 20 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì hành vi chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường sẽ bị phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng. Ngoài ra, còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường, các đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên cho công nhân thu dọn số vật liệu xây dựng rơi vãi. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn thì tình trạng này lại tái diễn.

Phần lớn những chiếc xe làm rơi vãi vật liệu xây dựng xuống đường có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng. (Ảnh chụp trên QL 15B, đoạn qua xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà ngày 15/5).

Thiếu tá Lê Sỹ - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Lộc Hà cho rằng, bên cạnh ý thức của chủ phương tiện, lái xe chưa tốt thì việc chở quá tải, quá khổ hay thành thùng bị hư hỏng nhưng không được sửa chữa là nguyên nhân dẫn tới các xe tải, xe ben chở đất cát làm rơi vãi vật liệu xây dựng khi tham gia giao thông.

Để hạn chế tối đa tình trạng xe ô tô chuyên chở vật liệu xây dựng che chắn cẩu thả, không đúng quy định, thời gian qua, lực lượng chức năng Hà Tĩnh như CSGT, Thanh tra giao thông đã tăng cường xử lý các phương tiện vi phạm.

“Từ đầu năm tới nay, đơn vị đã xử 303 trường hợp vi phạm vận tải hàng hóa với số tiền lên tới hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó có 62 phương tiện che đậy không đúng quy định” - Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh Nguyễn Đình Minh thông tin.

Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong việc xử lí nghiêm, quyết liệt với những trường hợp vi phạm thì điều quan trọng là mỗi lái xe cần nâng cao ý thức trong việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt là trong việc thực hiện việc che đậy, đóng thùng hàng hóa cẩn thận, hạn chế những ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Văn Đức