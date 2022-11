Phát hiện xe ô tô tải vận chuyển 4 tạ da, mỡ lợn không rõ nguồn gốc qua Hà Tĩnh

Tài xế khai nhận 400 kg da, mỡ lợn được vận chuyển từ Quảng Ninh vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ thì bị Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và ma túy - Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện thu giữ.

400 kg da, mỡ lợn bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ.

Vào hồi 14h40" ngày 22/11, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại địa bàn thị trấn Nghèn, Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và ma túy - Công an huyện Can Lộc phát hiện xe ô tô tải mang BKS 14H-023.87 do Bùi Mạnh Thăng (sinh năm 1971, trú tổ 10, khối 1, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Lực lượng chức năng đã phối hợp Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc xác định trên xe vận chuyển 400 kg da, mỡ lợn đã bốc mùi hôi thối.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Bùi Mạnh Thăng không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định; đồng thời khai nhận số da, mỡ trên đang trên đường vận chuyển từ Quảng Ninh vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ thì bị phát hiện thu giữ.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đã tiến hành lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Anh Cường