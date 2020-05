Rủ nhau ra đập tắm, hai nam sinh chết đuối thương tâm

Sự việc đau lòng xẩy ra vào lúc 15h30’ chiều 24/5 tại đập Cơn Trường, xã Quang Diệm (Hương Sơn - Hà Tĩnh).

Đập Cơn Trường - nơi xẩy ra vụ đuối nước thương tâm.

Hai nạn nhân xấu số là em Nguyễn Quốc H. và Nguyễn Chí C. - học sinh Trường THPT Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Được biết, do thời tiết nắng nóng nên thời gian qua có nhiều học sinh và người dân ra đập Cơn Trường để tắm giải nhiệt. Chiều 24/5, hai em Nguyễn Quốc H. và Nguyễn Chí C. rủ nhau ra đập tắm và không may gặp nạn.

Sau quá trình tìm kiếm, thi thể các nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục của địa phương.

Thầy Tống Trần Đức – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hương Sơn cho biết, tổ chức công đoàn của trường đã đến thăm hỏi, chia buồn với các gia đình.

Sỹ Thông