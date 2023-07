Tập đoàn Cienco4 phải hoàn thành xử lý hư hỏng tuyến quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh trước 15/9

Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh dài 35 km có kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 (Tập đoàn Cienco4) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao). Đầu năm 2014, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh là đơn vị chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng tuyến đường. Trải qua thời gian sử dụng, tuyến đường đã nhiều lần xuất hiện tình trạng hư hỏng, bong tróc nhiều vị trí. Do không được khắc phục một cách triệt để nên tới nay, mặt đường QL1 ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT. Vào tháng 3/2023, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đã có văn bản chỉ đạo nhà đầu tư phải khẩn trương tổ chức sửa chữa, khắc phục hư hỏng tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến Bắc TP Hà Tĩnh. Việc khắc phục, sửa chữa phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn kết cấu công trình và ATGT trong quá trình khai thác, theo đúng quy định. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu Quản lý đường bộ II tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sửa chữa của đơn vị theo nhiệm vụ được giao. Trường hợp khắc phục chậm hoặc không đảm bảo chất lượng, tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, làm cơ sở để Cục Đường bộ xem xét tạm dừng thu phí.